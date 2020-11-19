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Съемки пятого фильма "Крик" завершены: сценарист показал селфи с Кортни Кокс и Ним Кэмпбелл со съемок

Сегодня, 12:20

Фанаты "Крика" – ликуют

Сценарист франшизы "Крик" Кевин Уильямсон порадовал киноманов торжественным заявлением, что съемки пятой части фильма завершены. Спустя 25 лет после выхода первого фильма, выйдет новый хоррор, который, к слову, будет все так же называться – "Крик".

В Instagram Кевин Уильямсон опубликовал совместное селфи с Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл со съемочной площадки. Судя по фото, сюжет фильма снова будет разворачиваться в доме Стю Мэйхера.

A post shared by Kevin Williamson (@kevwilliamson)

"Почти 25 лет назад, когда я написал "Крик", а Уэс Крэйвен воплотил его в жизнь, я даже представить не мог, какое сильное влияние это окажет на вас, фанатов. Я очень рад, что вы вернетесь в Вудсборо и снова испугаетесь", – написал Кевин Уильямсон.

Культовый фильм "Крик" срежиссировал Уэс Крэйвен, которого сценарист и упоминает в своей публикации. Уэс Крэйвен ушел из жизни в 2015 году, оставив за собой большое наследие фильмов, включая все три части "Крика". Режиссерами нового фильма "Крик" выступают Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые в прошлом году выпустили хоррор "Я иду искать".

Премьера пятой части "Крика" запланирована на 14 января 2022 года.

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Источник: instagram.com/kevwilliamson
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