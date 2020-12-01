Реакции знаменитостей на финал сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом: "Это безумие"

Конец сериала стал неожиданным для всех

Два дня назад вышел долгожданный финальный эпизод сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом – одной из must-see премьер этой осени.

В центре сюжета – психоаналитик Грейс Фрейзер, муж которой, Джонатан, становится подозреваемым в убийстве их общей знакомой. Идеальная семейная жизнь Грейс рушится вмиг, но все становится еще более запутанным, когда Джонатан бесследно исчезает. Интрига, а именно ответ на вопрос "Кто убийца" сохранялась до самого конца.

И пока зрители бурно отреагировали на финал "Отыграть назад", селебрити тоже активно делились своими яркими впечатлениями в соцсетях. Итак, что думают знаменитости об одном из самых обсуждаемых сериалов осени?

Ким Кардашьян

"Начала смотреть "Отыграть назад". Не разрушайте финал для меня, пожалуйста! Никаких сообщений о спойлерах в наших групповых чатах!", – обратилась Ким Кардашьян к друзьям в Instagram-Stories.

Тем временем в чате под названием "Счастье" семейства Кардашьян началась подготовка к бурному обсуждению. Многие из Кардашьянов уже успели посмотреть финальный эпизод.

"Не могу дождаться, когда мы уже сможем обсудить "Отыграть назад", – написала близкая подруга Ким, Лала Энтони.

"Окей, я начинаю смотреть", – ответила Ким.

"Это безумие", – поделилась эмоциями от просмотра Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер

Супермодель и сестра Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, Кендалл тоже запостила Instagram-Stories.

"Только что закончила смотреть "Отыграть назад"! О, мой Бог!", – написала Кендалл.

Ким сделала репост Stories сестры и иронично добавила: "Я уже это знаю".

Хейли Бибер

Как сообщает Telegram-канал "Только никому", модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер тоже среди фанатов сериала.

"Если кто-то сделает спойлер финала в Instagram, я заплачу", – написала Хейли.

Трэвис Скотт

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram-Stories твит артиста Трэвиса Скотта, который тоже с нетерпением ждал финального эпизода.

"Я же не один, кто ждет финал "Отыграть назад", – написал Трэвис.

The Weeknd

Канадский певец The Weeknd завуалированно намекнул, что тоже посмотрел финальный эпизод "Отыграть назад". Об этом пишет Telegram-канал "Только никому". Певец опубликовал в Instagram-Stories архивное фото Хью Гранта в молодости со стикером слезы.

Николь Кидман

Конечно же, исполнительница главной роли в сериале – психотерапевта Грейс Фрейзер, чей муж подозревается в убийстве, подливала "масла в огонь". Актриса устраивала интерактив для подписчиков, подогревая их интерес и увеличивая интригу. А после выхода финального эпизода активно репостила Instagram-Stories других селебрити.

"Спасибо, Кендалл! Тебе стоит пересмотреть еще раз с Ким", – написала актриса в ответ на Stories Кендалл Дженнер.

Николь Кидман ответила и Ким Кардашьян.

"Сообщения, которые я получаю об "Отыграть назад" провоцируют мое беспокойство. На прошлой неделе мой синдром упустить что-то важное был на рекордно высоком уровне", – написала Ким Кардашьян.

"Спасибо, что посмотрела, Ким. Не могу дождаться услышать, что ты думаешь", – ответила актриса.

А если вы еще не видели сериал "Отыграть назад", то ранее мы посмотрели первый эпизод и рассказали о впечатлениях.

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