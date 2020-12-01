Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Реакции знаменитостей на финал сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом: "Это безумие"

Сегодня, 12:33

Конец сериала стал неожиданным для всех

Два дня назад вышел долгожданный финальный эпизод сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом – одной из must-see премьер этой осени.

В центре сюжета – психоаналитик Грейс Фрейзер, муж которой, Джонатан, становится подозреваемым в убийстве их общей знакомой. Идеальная семейная жизнь Грейс рушится вмиг, но все становится еще более запутанным, когда Джонатан бесследно исчезает. Интрига, а именно ответ на вопрос "Кто убийца" сохранялась до самого конца.

И пока зрители бурно отреагировали на финал "Отыграть назад", селебрити тоже активно делились своими яркими впечатлениями в соцсетях. Итак, что думают знаменитости об одном из самых обсуждаемых сериалов осени?

Ким Кардашьян

"Начала смотреть "Отыграть назад". Не разрушайте финал для меня, пожалуйста! Никаких сообщений о спойлерах в наших групповых чатах!", – обратилась Ким Кардашьян к друзьям в Instagram-Stories.

Тем временем в чате под названием "Счастье" семейства Кардашьян началась подготовка к бурному обсуждению. Многие из Кардашьянов уже успели посмотреть финальный эпизод.

"Не могу дождаться, когда мы уже сможем обсудить "Отыграть назад", – написала близкая подруга Ким, Лала Энтони.

"Окей, я начинаю смотреть", – ответила Ким.

"Это безумие", – поделилась эмоциями от просмотра Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер

Супермодель и сестра Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, Кендалл тоже запостила Instagram-Stories.

"Только что закончила смотреть "Отыграть назад"! О, мой Бог!", – написала Кендалл.

Ким сделала репост Stories сестры и иронично добавила: "Я уже это знаю".

Хейли Бибер

Как сообщает Telegram-канал "Только никому", модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер тоже среди фанатов сериала.

"Если кто-то сделает спойлер финала в Instagram, я заплачу", – написала Хейли.

Трэвис Скотт

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram-Stories твит артиста Трэвиса Скотта, который тоже с нетерпением ждал финального эпизода.

"Я же не один, кто ждет финал "Отыграть назад", – написал Трэвис.

The Weeknd

Канадский певец The Weeknd завуалированно намекнул, что тоже посмотрел финальный эпизод "Отыграть назад". Об этом пишет Telegram-канал "Только никому". Певец опубликовал в Instagram-Stories архивное фото Хью Гранта в молодости со стикером слезы.

Николь Кидман

Конечно же, исполнительница главной роли в сериале – психотерапевта Грейс Фрейзер, чей муж подозревается в убийстве, подливала "масла в огонь". Актриса устраивала интерактив для подписчиков, подогревая их интерес и увеличивая интригу. А после выхода финального эпизода активно репостила Instagram-Stories других селебрити.

"Спасибо, Кендалл! Тебе стоит пересмотреть еще раз с Ким", – написала актриса в ответ на Stories Кендалл Дженнер.

Николь Кидман ответила и Ким Кардашьян.

"Сообщения, которые я получаю об "Отыграть назад" провоцируют мое беспокойство. На прошлой неделе мой синдром упустить что-то важное был на рекордно высоком уровне", – написала Ким Кардашьян.

"Спасибо, что посмотрела, Ким. Не могу дождаться услышать, что ты думаешь", – ответила актриса.

А если вы еще не видели сериал "Отыграть назад", то ранее мы посмотрели первый эпизод и рассказали о впечатлениях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Netflix призовут объяснить, что история принцессы Дианы и Чарльза в сериале "Корона" - ложь Киноляп в новом эпизоде "Мандалорца" стал мемом. Кто этот загадочный парень в джинсах Zoom-скандал в Голливуде: как звезда "Эйфории" ответил на оскорбления известного режиссера (видео)
сериал Ким Кардашьян Николь Кидман Кендалл Дженнер Трэвис Скотт Отыграть назад
Реклама

Новости партнеров

Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
"Хватит спасать Мейхер!": новый скандал сотряс "Танці зiрками"
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Денис Бойко показав, чим займається з дружиною під час карантину
Денис Бойко показав, чим займається з дружиною під час карантину

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Шоу-бизнес

Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

Сегодня, 10:37Wellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

Сегодня, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

Сегодня, 04:20Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 16:36Шоу-бизнес

Грег Чапкис: что известно о сыне 90-летнего судьи "Танців з зірками"

Вчера, 12:57Шоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

Вчера, 12:25Шоу-бизнес

"Моя мама тяжело больна": дочь Заворотнюк – о состоянии онкобольной актрисы

Вчера, 11:30Food

Мандарины: польза, вред и секреты выбора

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

"Идите нах**": MELOVIN разозлился на тележурналистов из-за скандального сюжета о нем (видео)

Вчера, 10:59Fun

Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 30 ноября: Водолей будет батарейкой, а Рыбам нужно заняться собой

Вчера, 05:30Events

Полнолуние и затмение 30 ноября: что нельзя делать

29 ноябряEvents

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 ноябряСтиль

Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

28 ноябряСтиль

В кожаных штанах и берете: Алла Пугачева показала стильный осенний образ

28 ноябряСтиль

Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица

Новости партнеров

Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Сырники на сковороде: быстро, вкусно, просто
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли
Как выглядит 74-летняя мама Ани Лорак: похожи, словно две капли
Кому достанется полумиллиардное наследство Жванецкого?
Кому достанется полумиллиардное наследство Жванецкого?
Вау! Фото девушки Леднева не оставят никого равнодушным
Вау! Фото девушки Леднева не оставят никого равнодушным
Пожилые люди стали медленнее стареть, утверждают ученые
Пожилые люди стали медленнее стареть, утверждают ученые
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги
"У меня вся шуба и лицо были в крови", - экс-супруга Сереги

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять