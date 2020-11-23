Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Zoom-скандал в Голливуде: как звезда "Эйфории" поссорился со знаменитым режиссером (видео)

Сегодня, 17:01

Во время прослушивания режиссер оскорблял квартиру актера, не зная, что микрофон включен

25-летний Лукас Гейдж из подросткового сериала "Эйфория", который получил "Эмми" за лучшую музыку, теперь обрел еще большую популярность. Многообещающий актер великолепно ответил известному голливудскому режиссеру по время прослушиваний в Zoom. Лукас Гейдж опубликовал в Instagram скандальное видео, которое быстро распространилось в Сети, а сам актер обрел поддержку в лице кинозвезд первой величины: Джо Джонаса, Эль Фаннинг, Джадда Апатоу, Эмми Россум и многих других.

Вот, что произошло.

Лукас Гейдж отреагировал на оскорбления режиссера в Zoom
Лукас Гейдж отреагировал на оскорбления режиссера в Zoom
Фото: HBO, instagram.com/lukasgage

В минувшую пятницу Лукас Гейдж опубликовал видео, на котором записал свое прослушивание дома в Zoom во время карантина. В видео можно услышать, как режиссер осуждает и критикует квартиру, пока Лукас готовится к пробам на камеру. Слова режиссера действительно звучат оскорбительно.

"Эти нищие люди живут в своих крошечных квартирках. Смотрю на его фон, у него там висит этот телевизор…", – сказал режиссер.

На что Гейдж отреагировал просто великолепно.

"Я знаю, что это дурацкая квартира, поэтому дайте мне эту работу, чтобы я мог найти себе получше", – сказал Лукас.

Когда режиссер обнаружил, что микрофон был включен все это время, то сразу же начал извиняться. Лукас незамедлительно ответил:

"Все норм. Я живу в коробке четыре-на четыре. Просто дай мне работу и мы квиты", – сказал Лукас Гейдж.

После прослушивания Лукас опубликовал видео и подписал его так: "Если ты дерьмовый режиссер, обязательно отключи микрофон во время Zoom звонка".

A post shared by lukas gage (@lukasgage)

На ролик моментально отреагировали известные актеры, режиссеры и сценаристы. Сам же Лукас решил не называть имя обидчика, но многие из его коллег сразу же распознали голос режиссера.

Актриса из сериала "Бесстыдники" Эмми Россум сообщила, что тоже знакома с этим режиссером и добавила еще одну нелицеприятную историю о нем.

"Если это тот человек, о ком я думаю, то он однажды попросил меня пройти к нему „прослушивание". Но не для того, чтобы прочитать сцену, ведь он был уверен в моем актерском таланте. Мне нужно было просто зайти к нему в офис в бикини и покрутиться. Без шуток. Мои представители сказали, что он хотел знать, не слишком ли я толстая", – заявила актриса.

Эмми Россум
Эмми Россум
Фото: instagram.com/emmy

Ранее мы сообщали, что HBO готовит спецэпизод сериала "Эйфория" о жизни во время пандемии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дуэйн "Скала" Джонсон снимает сериал о своей безумной молодости: "Будет чертовски смешно" Бисексуальная актриса в роли первой темнокожей Бэтвумен. Смотрите тизер 2-го сезона сериала Насколько 4 сезон "Короны" правдив: ТОП-6 фейков о королевской семье в сериале
сериал скандал режиссер кастинг
Источник: instagram.com/lukasgage
Реклама

Новости партнеров

Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Ось це форми! Українська біатлоністка поділилася пляжним знімком
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Прекрасная вторая половинка лидера Зари: с ней не бывает скучно
Прекрасная вторая половинка лидера Зари: с ней не бывает скучно

Популярные статьи

Сегодня, 12:04Шоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

Сегодня, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

Сегодня, 00:06Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

Вчера, 13:15Афиша

Скарлетт Йоханссон – 36! Лучшие роли секс-символа Голливуда

Вчера, 11:13Техно

"Черная пятница – 2020": где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети

Вчера, 09:37Шоу-бизнес

"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов и его молодая любовница ждут ребенка

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 22-28 ноября: все знаки зодиака

21 ноябряШоу-бизнес

Кристина Горняк попала в ДТП на своем Range Rover. Ее хотели "развести" на деньги (видео)

21 ноябряEvents

Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела

21 ноябряEvents

День ангела Михаила: лучшие поздравления с именинами

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила-2020: короткие стихи и проза

21 ноябряEvents

Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс

21 ноябряFun

Михайлов день: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряEvents

21 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 ноябряШоу-бизнес

Первый поцелуй и ночевка в палатках: как прошел пятый выпуск "Холостячки"

20 ноябряEvents

Михайлов день-2020: история, традиции и главные приметы

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Дарья Дуденок – красавица украинского волейбола. Наслаждаемся
Дарья Дуденок – красавица украинского волейбола. Наслаждаемся
3 самые сильные и стойкие женщины по знаку Зодиака
3 самые сильные и стойкие женщины по знаку Зодиака
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал
Как определить зараженного коронавирусом: Комаровский рассказал
Как не допустить, чтобы ОРВИ перешла в пневмонию?
Как не допустить, чтобы ОРВИ перешла в пневмонию?
Дружина героя Тоттенхема
Дружина героя Тоттенхема
Настя Каменских показала откровенное фото в бикини
Настя Каменских показала откровенное фото в бикини
Дружина легенди НБА зраджувала йому з іншим зірковим гравцем
Дружина легенди НБА зраджувала йому з іншим зірковим гравцем

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять