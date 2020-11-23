Zoom-скандал в Голливуде: как звезда "Эйфории" поссорился со знаменитым режиссером (видео)

Во время прослушивания режиссер оскорблял квартиру актера, не зная, что микрофон включен

25-летний Лукас Гейдж из подросткового сериала "Эйфория", который получил "Эмми" за лучшую музыку, теперь обрел еще большую популярность. Многообещающий актер великолепно ответил известному голливудскому режиссеру по время прослушиваний в Zoom. Лукас Гейдж опубликовал в Instagram скандальное видео, которое быстро распространилось в Сети, а сам актер обрел поддержку в лице кинозвезд первой величины: Джо Джонаса, Эль Фаннинг, Джадда Апатоу, Эмми Россум и многих других.

Вот, что произошло.

Лукас Гейдж отреагировал на оскорбления режиссера в Zoom Фото: HBO, instagram.com/lukasgage

В минувшую пятницу Лукас Гейдж опубликовал видео, на котором записал свое прослушивание дома в Zoom во время карантина. В видео можно услышать, как режиссер осуждает и критикует квартиру, пока Лукас готовится к пробам на камеру. Слова режиссера действительно звучат оскорбительно.

"Эти нищие люди живут в своих крошечных квартирках. Смотрю на его фон, у него там висит этот телевизор…", – сказал режиссер.

На что Гейдж отреагировал просто великолепно.

"Я знаю, что это дурацкая квартира, поэтому дайте мне эту работу, чтобы я мог найти себе получше", – сказал Лукас.

Когда режиссер обнаружил, что микрофон был включен все это время, то сразу же начал извиняться. Лукас незамедлительно ответил:

"Все норм. Я живу в коробке четыре-на четыре. Просто дай мне работу и мы квиты", – сказал Лукас Гейдж.

После прослушивания Лукас опубликовал видео и подписал его так: "Если ты дерьмовый режиссер, обязательно отключи микрофон во время Zoom звонка".

На ролик моментально отреагировали известные актеры, режиссеры и сценаристы. Сам же Лукас решил не называть имя обидчика, но многие из его коллег сразу же распознали голос режиссера.

Актриса из сериала "Бесстыдники" Эмми Россум сообщила, что тоже знакома с этим режиссером и добавила еще одну нелицеприятную историю о нем.

"Если это тот человек, о ком я думаю, то он однажды попросил меня пройти к нему „прослушивание". Но не для того, чтобы прочитать сцену, ведь он был уверен в моем актерском таланте. Мне нужно было просто зайти к нему в офис в бикини и покрутиться. Без шуток. Мои представители сказали, что он хотел знать, не слишком ли я толстая", – заявила актриса.

Эмми Россум Фото: instagram.com/emmy

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