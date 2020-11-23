Киноляп в новом эпизоде "Мандалорца" стал мемом. Кто этот загадочный парень в джинсах

У сериала появился фирменный киноляп

Второй сезон сериала "Мандалорец" стал одной из самых ожидаемых премьер осени, поэтому каждый новый эпизод вызывает бурные обсуждения. Вот и 4 эпизод под названием "Глава 12: Осада" спровоцировал много разговоров. Хотя сюжет и персонажи тоже достойны обсуждений, в этот раз внимание приковал киноляп.

Как сообщает издание Comic Book, в одном из кадров сзади персонажей Дина Джарина и Грифом Карга появляется парень в обыкновенных джинсах и футболке, который точно не является частью вселенной "Звездных воин". Голова мужчины не попала в кадр, но его явно можно рассмотреть в левом углу кадра.

Загадочный парень в джинсах в последнем эпизоде 4 сезона "Мандалорец" Фото: Disney

Киноляп мгновенно распространился по Сети, а художник Джордан Делгадильо презентовал свою версию постера "Мандалорца". Что ж, теперь персонажам придется принять загадочного героя в свою вселенную.

Киноляпы – нередкое дело в сериальном производстве. Глядя на "Мандалорца", многие сразу же вспомнили легендарный стаканчик кофе в "Игре престолов".

А виной всему могла стать именно пандемия. Дело в том, что съемки второго сезона "Мандалорца" были завершены в начале года, но пост-продакшн продолжался, заставив команду проекта работать в новых условиях. Например, часть работников могли работать удаленно или же не так плотно коммуницировать, что и позволило этому киноляпу проскочить в финальную версию серии.

Другая версия – постер был создан еще задолго до выхода серии, так что создатели умышленно создали киноляп. Во всяком случае, пока что тайна парня в джинсах в "Мандалорце" не разгадана.

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