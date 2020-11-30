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Netflix призовут объяснить, что история принцессы Дианы и Чарльза в сериале "Корона" – ложь

Сегодня, 11:47

С таким требованием намерен обратиться к создателям министр культуры Британии

Обсуждения четвертого сезона сериала "Корона" производства Netflix не прекращаются, ведь историческая драма вызвала немалый резонанс с появлением новых персонажей.

Правда ли в сюжете нового сезона или это художественное видение авторов сериала – по этому поводу разразились не только споры, но и скандалы – даже королевская семья пострадала после премьеры. Министр культуры Великобритании Оливер Доуден решил призвать авторов сериала, чтобы они предупреждали в самом начале: показанная история отношений принца Чарльза и Дианы – художественный вымысел. Чтобы зрители точно это знали, сообщает The Guardian.

Принцесса Диана и принц Чарльз в 4 сезоне "Короны"
Принцесса Диана и принц Чарльз в 4 сезоне "Короны"
Фото: Netflix

Четвертый сезон сериала "Корона" охватил период правления королевы Елизаветы II конца 70-80-х годов. События этих лет произошли относительно не давно, поэтому еще свежи в памяти очевидцев.

В новом сезоне появилось два новых персонажа – супруга наследника британского престола принцесса Диана и первая женщина – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Каждый из этих неординарных персонажей дал свое ответвление сюжету и многие зрители отметили, что сериал стал интереснее. В то же время многих смутило нелицеприятное изображение принца Чарльза на экране, что повлекло оживленную дискуссию.

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Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что без предупреждения молодые зрители, которые не пережили эти события, могут "принять вымысел за факт", после жалоб на то, что четвертая серия "Короны" сфальсифицировала события. Дауден добавил, что создатели сериала должны в самом начале ясно указать, что это художественное произведение, а не правдивая биография королевской семьи. Такую просьбу Оливер Дауден планирует отправить Netflix на этой неделе.

Ранее мы рассказали, насколько 4 сезон "Короны" правдив и привели ТОП-6 фейков о королевской семье в сериале.

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