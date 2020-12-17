Барак Обама назвал свои любимые сериалы. Вы удивитесь, что смотрит экс-президент США

Эти шоу Обама смотрит, когда хочет отвлечься

Всем нам время от времени нужен небольшой перерыв от динамичной реальности и ни для кого не секрет, что сериалы прекрасная возможность переключаться. И бывший президент США Барак Обама тому не исключение.

Барак Обама поделился с Entertainment Weekly, какие же ему нравятся сериалы и чем именно.

Барак Обама для InStyle Фото: instagram.com/instylemagazine

В список экс-президента США попал супергеройский сериал "Пацаны", первый сезон которого вышел в 2019 году. Сериал рассказывает о фантастическом мире, где каждая мировая знаменитость обладает сверхспособностями. Но порой эти звезды ведут себя не так идеально, какими их представляют в новостях и злоупотребляют своим положением. Тогда создается спецотряд, известный как "Пацаны", которому поручают контролировать супергероев и ставить их на место.

Еще один сериал, который нравится Бараку Обаме – "Хранители" - посвящен произошедшим событиям, связанными с расовым вопросом в Талсе и Оклахоме в 2019 году. Группа белого превосходства объявила войну полиции и она вынуждена теперь скрывать свои лица под масками. И "Хранители", и "Пацаны", по мнению Барака Обамы, кардинально меняют мнение о супергероях, обнажают расовые проблемы, поднимают вопросы капитализма и влияния средств массовой информации на реальную жизнь.

Следующий – комедийный сериал "В лучшем мире", действие которого происходит в реальности, где люди после смерти попадают в "Хорошее" или "Плохое" место. По результатам набранных за жизнь баллов и определяется то место, в которое попадет человек. Разумеется, условия проживания в этих местах абсолютно разные. Барака Обаму впечатляет, как легко и ненавязчиво соединены серьезные философские аспекты жизни человека с милыми вкраплениями легкой комедии.

Еще одним фаворитом Барака Обамы стал криминально-драматический сериал "Лучше звоните Солу". Всего в сериале 5 сезонов, а в 2020 году он был продлен на шестой. Сериал о жизни мелкого адвоката Джимми Макгилла понравился экс-главе Белого дома благодаря отличным персонажам и "исследованию темной стороны американской мечты".

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