"Нет такого места как Украина" – так заявила звезда "Друзей" в новом фильме Netflix (видео)

Несколько дней назад вышел пародийный фильм о событиях уходящего года

В новом фильме от Netflix "2020, тебе конец!" (Death to 2020) персонаж актрисы Лизы Кудроу произнес реплику, которая вызвала резонанс. Актриса буквально говорит, что в мире не существует такой страны как Украина.

В псевдодокументальном пародийном фильме о событиях 2020 года, Лиза Кудроу играет одного из экспертов, которые комментируют нашумевшие происшествия года. Вместе с Лизой Кудрой главные роли исполняют Хью Грант, Сэмюел Л. Джексон, Кристин Милиоти и Джо Кири.

Лиза Кудроу в фильме "Смерть 2020-му" Фото: Скриншот из YouTube

В сцене, когда у героини Лизы Кудроу спрашивают об импичменте президента США Дональда Трампа, она отвечает: "Весь импичмент не имел под собой оснований. Демократы утверждают, что Трамп заставил Украину искать компромат на семью Байдена. И единственное доказательство его вины – это запись того, как "он делает это".

А когда журналист уточняет ее фразу о записи, героиня Лизы отказывается от своих слов и отвечает, что "в мире нет такого места как Украина".

Премьера фильма "2020, тебе конец" состоялась на Netflix 27 декабря. Над сценарием работали Чарли Брукер и Аннабель Джонс, которая также писала сценарии сериала "Черное зеркало".

Ранее мы делились подборкой интересных фильмов с Лизой Кудроу.

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