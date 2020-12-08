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Netflix выпустил тизер комедии "Смерть в 2020-м" с Хью Грантом, Лизой Кудроу и Сэмюэлем Л. Джексоном

Сегодня, 19:39

Хью Грант, Лиза Кудроу, Сэмюел Л. Джексон в главных ролях

Автор идеи и сценария сериала-антологии "Черное зеркало" Чарли Брукр снимает псевдодокументальный фильм о событиях 2020 года.

Мало кто будет отрицать, что этот год был полон бурных и непростых событий, но в комедийном мокьюментари "Смерть в 2020-м" у нас всех появится возможность посмеяться сквозь слезы со всего происшедшего. По крайней мере, нас точно порадует звездный актерский состав: Хью Грант ("Джентльмены"), Лиза Кудроу ("Друзья"), Сэмюел Л. Джексон ("Криминальное чтиво"), Джо Кири ("Очень странные дела", Кристин Милиоти ("Зависнуть в Палм-Спрингс").

"2020-й – этого даже создатели "Черного зеркала" не смогли бы придумать. Но им есть что сказать", – сообщается в тизере.

Смотрите тизер фильма "Смерть в 2020-м":

Над сценарием работают Чарли Брукер и Аннабель Джонс, которая также писала сценарии сериала "Черное зеркало".

Псевдодокументальный фильм выйдет на Netflix, но дата выхода пока не заявлена.

Ранее мы показали, как бурно зрители отреагировали на финал сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом.

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