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Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

Сегодня, 13:45

Вспоминаем самые лучшие роли Джуда Лоу в известных фильмах

Сегодня знаменитому американскому актеру Джуду Лоу исполняется 48 лет. Он – один из самых знаковых актеров эпохи и подарил зрителям несколько культовых персонажей, которых они никогда не забудут.

В предстоящем году Джуд Лоу вернется на экраны в долгожданном продолжении "Шерлок Холмс 3" и третьем фильме "Фантастические твари и где они обитают". А пока вспоминаем лучшие разноплановые роли Джуда Лоу, фильмы с которым можно пересматривать не один раз.

"Талантливый мистер Рипли" (1999)

Это первый серьезный успех Лоу в кино. Его партнерами были такие же молодые актеры Мэтт Деймон и Гвинет Пэлтроу. В этом психологическом триллере по одноименному роману Патриции Хайсмит Лоу исполнил роль богатого прожигателя жизни Дикки Гринлифа, объекта зависти и желания Тома Рипли, героя Мэтта Деймона. Картина имела грандиозный успех. Джуд был номинирован на несколько престижных кинопремий (в том числе на "Оскар" и "Золотой глобус").

"Холодная гора", 2003

Партнершами Лоу были известные актрисы Николь Кидман и Рене Зеллвегер. Действие фильма происходит во время Гражданской войны между северными и южными штатами Америки. Герой Лоу, воюющий на стороне южан солдат Инман, после тяжелого ранения дезертирует с фронта и отправляется в родные края, где ещё до войны встретил Аду Монро (Николь Кидман) и полюбил ее. За роль Джуд номинировался на "Оскар".

"Близость", 2004

Фильм, в котором истории любви переплетаются с изменами, рассказывает о запутанных и мучительных отношениях четырёх главных героев – Дэна (Лоу), Элис (Натали Портман), Анны (Джулия Робертс) и Ларри (Клайв Оуэн). Фильм получил достаточно высокую оценку критиков.

"Шерлок Холмс", 2009

Джуд Лоу сыграл друга Холмса – Доктора Ватсона. Партнером по фильму стал Дауни-младший. Фильм основан не на оригинальных произведениях Артура Конан Дойля. За основу взяты наброски комиксов Лайонела Уигрэма, в которых акцент делался на Холмсе-авантюристе, а не на его феноменальном умении использовать дедуктивный метод.

"Фантастические твари: Приключения Гриндевальда", 2018

Актер сыграл молодого Альбуса Дамблдора, который просит своего ученика Ньюта Саламандера отыскать Гриндевальда и помешать его зловещим замыслам. Как оказалось, герой Лоу – гей и влюблен он был именно в Гриндевальда.

Ранее стало известно, что Джуд Лоу уже давно знал о неизбежной пандемии в этом году.

Все подробности в спецтеме Что посмотреть: подборки фильмов и сериалов

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кино актер Джуд Лоу
Источник: Сегодня
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