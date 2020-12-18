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Гамлет станет женщиной в новом фильме. Его сыграет звезда "Девушки с татуировкой дракона"

Сегодня, 17:47

Это будет кровавая и безумная адаптация трагедии Шекспира

Шведская актриса, звезда трилогии "Девушка с татуировкой дракона" Нуми Рапас сыграет роль Гамлета в предстоящей экранизации пьесы Уильяма Шекспира. Режиссером фильма выступает Али Абасси, который получил премию "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале за киноленту "На границе миров".

Как сообщает Deadline, Али Абасси планирует сделать сюжет безумным и кровавым.

"Шекспир украл у нас историю Гамлета. Теперь нам пора вернуть ее обратно и сделать новую версию настолько безумной и кровавой, что он перевернется в могиле. Давайте снова сделаем Гамлета великим!", – сказал режиссер.

Нуми Рапас
Нуми Рапас
Фото: Getty Images

Съемки фильма запланированы на осень 2021 года, а год выхода не оглашен.

Сценарий киноленты о Гамлете напишет Сьон Сигурдссон (один из авторов фильма "Северянин"). Как призналась актриса Нуми Рапас, для нее Гамлет – это роль мечты.

Знаменитая трагедия Уильяма Шекспира "Гамлет" вышла в свет в начале 17 века. И на самом деле роль Гамлета не раз исполнялась женщинами, начиная с 18 века. В последствии и в кино образ принца датского трансформировался актрисами.

Ранее было объявлено, что британская актриса Лашана Линч сыграет роль нового агента 007 в предстоящем фильме о Джеймсе Бонде

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