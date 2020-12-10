Под подушкой и в сапожках: интересные подарки на День святого Николая детям
Что подарить на День святого Николая ребенку: подборка лучших подарков
Близится долгожданный и любимый праздник – День святого Николая. Это день покровителя всех детей и путешественников. Каждый год дети с нетерпением ждут, что в ночь с 18 на 19 декабря святой Николай принесет им подарок, бережно спрячет его под подушку или в сапог. Да и взрослые тоже не прочь получить какую-то сладость или небольшой презент от Николая.
Обычно на День святого Николая деткам под подушку кладут конфеты, фрукты и пряники. Однако сейчас можно подарить и то, что хочет ребенок, и то, что человек считает нужным. Мы сделали небольшую подборку, что подарить под подушку детям на День святого Николая.
Малышам, которые уже знают, кто такой святой Николай и верят в чудеса, можно оставить сладости и фрукты в сапожках. Также хорошим подарком будет поделка ко Дню святого Николая, спрятанная под подушкой. Тем же, кто уже не верит в сказки, но все же с нетерпением ждет подарков от родителей, можно придумать следующее, в зависимости от возраста и предпочтений:
- сувенирный набор сладостей
- книга или серия книг (о Гарри Поттере, например)
- конструктор
- игрушка
- носки
- варежки
- леденцы на палочке
- шоколадные фигурки Николая или зайцев
- ксилофон
- настольная игра
- прикольная чашка или тарелка
- 3-D пазлы
- набор для экспериментов
- снежколеп
- билет в кино или планетарий
- коньки, санки
- долгожданный гаджет
- флешка
- фоторамка
- портативный блок питания
- набор косметики по уходу за телом
- билет в квест-комнату
- сумка или рюкзак
- головоломка
Как получать желанные подарки – смотрите видео:
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