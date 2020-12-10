Под подушкой и в сапожках: интересные подарки на День святого Николая детям

Что подарить на День святого Николая ребенку: подборка лучших подарков

Близится долгожданный и любимый праздник – День святого Николая. Это день покровителя всех детей и путешественников. Каждый год дети с нетерпением ждут, что в ночь с 18 на 19 декабря святой Николай принесет им подарок, бережно спрячет его под подушку или в сапог. Да и взрослые тоже не прочь получить какую-то сладость или небольшой презент от Николая.

Обычно на День святого Николая деткам под подушку кладут конфеты, фрукты и пряники. Однако сейчас можно подарить и то, что хочет ребенок, и то, что человек считает нужным. Мы сделали небольшую подборку, что подарить под подушку детям на День святого Николая.

Подарки детям на День святого Николая

Лучшие подарки на День святого Николая детям Фото: Depositphotos

Малышам, которые уже знают, кто такой святой Николай и верят в чудеса, можно оставить сладости и фрукты в сапожках. Также хорошим подарком будет поделка ко Дню святого Николая, спрятанная под подушкой. Тем же, кто уже не верит в сказки, но все же с нетерпением ждет подарков от родителей, можно придумать следующее, в зависимости от возраста и предпочтений:

сувенирный набор сладостей

книга или серия книг (о Гарри Поттере, например)

конструктор

игрушка

носки

варежки

леденцы на палочке

шоколадные фигурки Николая или зайцев

ксилофон

настольная игра

прикольная чашка или тарелка

3-D пазлы

набор для экспериментов

снежколеп

билет в кино или планетарий

коньки, санки

долгожданный гаджет

флешка

фоторамка

портативный блок питания

набор косметики по уходу за телом

билет в квест-комнату

сумка или рюкзак

головоломка

Как получать желанные подарки – смотрите видео:

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