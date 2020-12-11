Где провести новогодние праздники в Киеве: афиша ярких мероприятий столицы
Рассказываем, как провести зимние праздники
В преддверии новогодних праздников мы делимся свежей подборкой самых актуальных и долгожданных событий в столице.
Легендарные хиты Фрэнка Синатры, юмористическое шоу "Вар'яти", джаз под звездным небом, киноперформанс "Земля / ДахаБраха" и премьера альбома самого эпатажного украинского коллектива – все эти музыкальные подарки готовят для зрителей киевские организаторы к новогоднему сезону.
Мастерски соединив этно, электронику и современный поп, певица едва ли не всему миру показала, как может звучать украинская музыка. Проект Наты Жижченко и Евгения Филатова – ONUKA – выступит 12 декабря в атмосферной зимней деревушке в стиле поттерианы Osocor Winter Village. Приятный сказочно-зимний бонус: концерт пройдет прямо на ледовой арене под открытым небом.
Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)
Стоимость билета: 900 грн
В предновогоднее время так хочется уюта, камерности и глубокой чувственной музыки. Все это с легкостью обеспечивает в своих стенах Caribbean Club Concert Hall. В декабре здесь стартует серия музыкальных вечеров Caribbean Winter Dinner Show, где будут радовать изысканным ужином, праздничными игристым и захватывающими шоу.
Что касается последних, то их можно выбрать на свой вкус. Здесь и Merry Swinging Christmas от Aniko Dolidze Big Band, и зимнее джазовое событие "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом, и ретро-шоу Speakeasy Jazz Christmas Show, и танцевальная программа The Greatest Christmas Pop Hits.
Где: Caribbean Club Concert Hall (ул. Симона Петлюры, 4)
Стоимость билета: 390 – 1490 грн
Вам больше по душе эпатаж, провокации и концептуальное искусство? Тогда отправляйтесь на премьеру новой пластинки группы "Хамерман Знищує Віруси" под названием "КРЯ". Равнодушными с этой неординарной презентации вы точно не уйдете.
Где: Docker Pub (ул. Богатырская, 25)
Стоимость билета: 275 – 375 грн
В канун Нового года в Киевском планетарии прозвучит программа украинского композитора и пианиста Андрея Соловьева "Джаз сквозь время". 17 декабря под звездами вы узнаете, как менялась музыка с 30-х годов прошлого столетия и до сегодняшнего момента и увидите захватывающие сферические проекции.
Помогать Андрею Соловьеву будет современная украинская музыкальная элита: Галя Жаль, Назар Вачевский, Александр Леонов, Алексей Нестеренко и Мария Сорокина.
Где: Киевский планетарий (ул. Большая Васильковская, 57/3)
Стоимость билета: 550 – 800 грн
Обладателя непревзойденного тембра голоса и самого страстного фаната музыки в истории — Фрэнка Синатру и его гигантское песенное наследие знают все.
17 декабря киевляне и гости столицы смогут узнать этого артиста поближе, углубиться в перипетии его жизни и в сотый, а то и тысячный раз насладиться песнями блестящего короля свинга — любимыми Fly Me To The Moon, My Way, I've Got You Under My Skin и многими другими.
Где: Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53/3)
Стоимость билета: 250 грн
Хотите посмеяться от души? Тогда посетите юмористическое шоу "Вар'яти". Вас ждет новая программа с откровенными и смешными историями из жизни.
В обновленных, "безПритульных", "Вар'ятах" добавилось еще больше свободы на сцене. А также крутые стендаперы, которые присоединились к составу "Вар'яти-шоу".
Где: МЦКИ Октябрьский Дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)
Стоимость билета: 180 – 1000 грн
Музыкальных космонавтов, группу "Друзья Гагарина", отличает особенная поэтичность. Не удивительно, ведь фронтмен бэнда Ваня Якимов — поэт, чьи глубокие стихи обожают многие.
22 декабря глубокая поэзия и не менее глубокая музыка сплетутся вместе на концерте группы "Друзья Гагарина" в Доме ученых.
Где: Дом ученых (ул. Владимирская, 45-А)
Стоимость билета: от 350 грн
В кинотеатре "Киевская Русь" состоится показ самого известного украинского фильма ХХ века "Земля" Александра Довженко в музыкальном сопровождении группы "ДахаБраха".
Музыку к фильму коллектив создал в 2012 году и представил на Одесской международном кинофестивале во время премьеры отреставрированной ленты. Впоследствии показы состоялись на многих международных кинофестивалях и концертных площадках. С тех пор киноперформанс увидели более чем в 20 странах. А уже 22 декабря увидеть его смогут киевляне и гости города.
Где: Кинотеатр "Киевская Русь" (ул. Сечевых Стрельцов, 93)
Стоимость билета: 450 – 950 грн
Культовые украинские рокеры готовят к этому концерту специальную праздничную программу под названием "Йолочка, гори!", чтобы провести старый год шумно, громко и на полную мощь.
Мечтаете вживую услышать знаменитые "Звьоздочка моя", "Дівчина з Коломиї", "117 стаття" и "Наркомани на городі"? Тогда ни в коем случае не пропускайте этот предновогодний концерт.
Где: Docker Pub (ул. Богатырская, 25)
Стоимость билета: 350 – 550 грн
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