Где провести новогодние праздники в Киеве: афиша ярких мероприятий столицы

Рассказываем, как провести зимние праздники

В преддверии новогодних праздников мы делимся свежей подборкой самых актуальных и долгожданных событий в столице.

Легендарные хиты Фрэнка Синатры, юмористическое шоу "Вар'яти", джаз под звездным небом, киноперформанс "Земля / ДахаБраха" и премьера альбома самого эпатажного украинского коллектива – все эти музыкальные подарки готовят для зрителей киевские организаторы к новогоднему сезону.

Концерт ONUKA – 12 декабря

Концерт ONUKA в Киеве Фото: пресс-служба

Мастерски соединив этно, электронику и современный поп, певица едва ли не всему миру показала, как может звучать украинская музыка. Проект Наты Жижченко и Евгения Филатова – ONUKA – выступит 12 декабря в атмосферной зимней деревушке в стиле поттерианы Osocor Winter Village. Приятный сказочно-зимний бонус: концерт пройдет прямо на ледовой арене под открытым небом.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Стоимость билета: 900 грн

Caribbean Winter Dinner Show – 14-22 декабря

В предновогоднее время так хочется уюта, камерности и глубокой чувственной музыки. Все это с легкостью обеспечивает в своих стенах Caribbean Club Concert Hall. В декабре здесь стартует серия музыкальных вечеров Caribbean Winter Dinner Show, где будут радовать изысканным ужином, праздничными игристым и захватывающими шоу.

Что касается последних, то их можно выбрать на свой вкус. Здесь и Merry Swinging Christmas от Aniko Dolidze Big Band, и зимнее джазовое событие "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом, и ретро-шоу Speakeasy Jazz Christmas Show, и танцевальная программа The Greatest Christmas Pop Hits.

Где: Caribbean Club Concert Hall (ул. Симона Петлюры, 4)

Стоимость билета: 390 – 1490 грн

Концерт группы "Хамерман Знищує Віруси"

Хамерман Знищує Віруси Фото: facebook.com

Вам больше по душе эпатаж, провокации и концептуальное искусство? Тогда отправляйтесь на премьеру новой пластинки группы "Хамерман Знищує Віруси" под названием "КРЯ". Равнодушными с этой неординарной презентации вы точно не уйдете.

Где: Docker Pub (ул. Богатырская, 25)

Стоимость билета: 275 – 375 грн

"Джаз сквозь время" в Киевском планетарии – 17 декабря

В канун Нового года в Киевском планетарии прозвучит программа украинского композитора и пианиста Андрея Соловьева "Джаз сквозь время". 17 декабря под звездами вы узнаете, как менялась музыка с 30-х годов прошлого столетия и до сегодняшнего момента и увидите захватывающие сферические проекции.

Помогать Андрею Соловьеву будет современная украинская музыкальная элита: Галя Жаль, Назар Вачевский, Александр Леонов, Алексей Нестеренко и Мария Сорокина.

Где: Киевский планетарий (ул. Большая Васильковская, 57/3)

Стоимость билета: 550 – 800 грн

Спектакль "Фрэнк Синатра" в Театре оперетты – 17 декабря

Обладателя непревзойденного тембра голоса и самого страстного фаната музыки в истории — Фрэнка Синатру и его гигантское песенное наследие знают все.

17 декабря киевляне и гости столицы смогут узнать этого артиста поближе, углубиться в перипетии его жизни и в сотый, а то и тысячный раз насладиться песнями блестящего короля свинга — любимыми Fly Me To The Moon, My Way, I've Got You Under My Skin и многими другими.

Где: Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53/3)

Стоимость билета: 250 грн

Юмор-шоу "Вар'яти" – 19 декабря

Вар'яти шоу Фото: instagram.com/varyatyshow

Хотите посмеяться от души? Тогда посетите юмористическое шоу "Вар'яти". Вас ждет новая программа с откровенными и смешными историями из жизни.

В обновленных, "безПритульных", "Вар'ятах" добавилось еще больше свободы на сцене. А также крутые стендаперы, которые присоединились к составу "Вар'яти-шоу".

Где: МЦКИ Октябрьский Дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Стоимость билета: 180 – 1000 грн

Концерт группы "Друзья Гагарина" – 22 декабря

Музыкальных космонавтов, группу "Друзья Гагарина", отличает особенная поэтичность. Не удивительно, ведь фронтмен бэнда Ваня Якимов — поэт, чьи глубокие стихи обожают многие.

22 декабря глубокая поэзия и не менее глубокая музыка сплетутся вместе на концерте группы "Друзья Гагарина" в Доме ученых.

Где: Дом ученых (ул. Владимирская, 45-А)

Стоимость билета: от 350 грн

Киноперформанс "Земля / ДахаБраха" – 22 декабря

Показ фильма "Земля" в сопровождении "ДахаБраха" Фото: facebook.com

В кинотеатре "Киевская Русь" состоится показ самого известного украинского фильма ХХ века "Земля" Александра Довженко в музыкальном сопровождении группы "ДахаБраха".

Музыку к фильму коллектив создал в 2012 году и представил на Одесской международном кинофестивале во время премьеры отреставрированной ленты. Впоследствии показы состоялись на многих международных кинофестивалях и концертных площадках. С тех пор киноперформанс увидели более чем в 20 странах. А уже 22 декабря увидеть его смогут киевляне и гости города.

Где: Кинотеатр "Киевская Русь" (ул. Сечевых Стрельцов, 93)

Стоимость билета: 450 – 950 грн

Концерт группы "Братья Гадюкины" – 30 декабря

Брати Гадюкіни – Йолочка, гори! Фото: facebook.com/DockerPub

Культовые украинские рокеры готовят к этому концерту специальную праздничную программу под названием "‎Йолочка, гори!", чтобы провести старый год шумно, громко и на полную мощь.

Мечтаете вживую услышать знаменитые "Звьоздочка моя", "Дівчина з Коломиї", "117 стаття" и "Наркомани на городі"? Тогда ни в коем случае не пропускайте этот предновогодний концерт.

Где: Docker Pub (ул. Богатырская, 25)

Стоимость билета: 350 – 550 грн

