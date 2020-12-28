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Лилия Ребрик в роли жены богача в комедии "18-летний олигарх": дата премьеры

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Перед новогодним вечером зрители смогут насладиться отличным фильмом

В четверг, 31 декабря, в 12:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 4-серийной картины "18-летний олигарх", совместного проекта канала "Украина" и студии "Квартал 95". Главные роли в новой комедийной мелодраме сыграли Ирина Гришак, Иван Оганесян и Лилия Ребрик.

По сюжету, успешный олигарх Эдик ведет разгульный образ жизни, не уважает и не ценит других. В один день его прежняя жизнь рушится – он узнает об измене жены и серьезных проблемах со здоровьем. Пытаясь наказать неверную супругу, Эдик решает передать компанию и все имущество своей внебрачной 18-летней дочке Лесе, живущем в глухом селе. Но найти с ней общий язык окажется совсем непросто – мужчина бросил ее маму много лет назад, а саму девушку никогда раньше не видел.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "18-летний олигарх"
Фото: пресс-служба

По словам актрисы Ирины Гришак, которая исполнила роль боевой и своенравной Леси, ради этого проекта ей пришлось научиться водить машину. На съемках "18-летнего олигарха" она впервые села за руль – и сразу большого грузового авто.

"УАЗик – вот такая моя первая тачка, – смеется Ира. – Села в эту машину и почувствовала, будто она действительно моя. Не буду скрывать, для девочки это достаточно сложно – выжимать сцепление или выкручивать руль, но мне настолько понравилось, что эти факторы в противовес не вставали. После этого мне уже ничего не страшно. Сидеть за рулем – настоящий кайф! Теперь нужно свою машину, только желательно автомат".

Ирина Гришак
Ирина Гришак
Фото: пресс-служба

К слову, на съемках Ире удалось не только "полихачить" на УАЗике, но и прокатиться на Ягуаре. Впрочем, признается девушка, это совершенно не ее машина, и в сценах, где нужно было на ней ездить, задействовали дублера.

Родителей Леси, олигарха Эдика и эффектную Лену, которая после рождения дочери отправилась на поиски лучшей жизни за границу, воплотили популярные артисты Иван Оганесян и Лилия Ребрик. Ведущая программы "Ранок з Україною" признается – никогда раньше не играла маму столь взрослой девушки, но ни с какими противоречиями на съемках не сталкивалась.

Кадр со съемок фильма
Кадр со съемок фильма "18-летний олигарх"
Фото: пресс-служба

"Чисто теоретически, у меня могла бы быть 18-летняя дочь, но в моей жизни все сложилось по-другому, и я счастлива, что все произошло именно так, – говорит Лилия Ребрик. – Ира Гришак, моя кинодочка в этом проекте, уже когда-то играла маму моей Дианы (старшая дочь телеведущей Диана Дикая – ред.), это было 2 года назад в сериале "Солнечный ноябрь". Так что, встретившись на съемках в гримерке, у нас с ней сложился очень теплый разговор".

Кадр из фильма
Кадр из фильма "18-летний олигарх"
Фото: пресс-служба

Также роли в сериале исполнили Екатерина Гулякова, Дмитрий Сарансков, Александр Ганноченко, Андрей Алехин, Юрий Крапов, Мика Фаталов. Режиссер-постановщик – Андрей Силкин. Съемки 4-серийного фильма проходили в Киеве и Киевской области. Продюсеры – Борис Шефир, Валерия Ткачук, Сергей Демидов, Александр Божков, Виктория Корогод, Наталия Стрибук.

Смотрите премьеру новой комедийной мелодрамы "18-летний олигарх" в четверг, 31 декабря, в 12:00 на телеканале "Украина".

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