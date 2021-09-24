Чим зашкодить алкоголь, якщо хворієте на COVID-19, ГРВІ або пневмонію

Лікувати застуду або інші інфекції за допомогою спиртного небезпечно: алкоголь ускладнює перебіг хвороби і заважає одужати

Не пийте алкоголь, якщо хворієте на COVID-19, ГРВІ або пневмонію / Фото: unsplash.com

Прийняти коньяку, щоб збити температуру або випити горілки при запаленні легенів: таке "лікування" може погіршити ситуацію і звести нанівець результати проведеної терапії. Вживання алкоголю ускладнює лікування ГРВІ, коронавирусу і багатьох інших інфекційних захворювань: група вчених провела дослідження і опублікувала результати в журналі Nutrients.

Хіба алкоголь не допомагає при застуді та ГРВІ?

Спиртне не допомагає, а навпаки, шкодить. Коли людина хворіє на ГРВІ, грип, коронавірус, запалення легенів, які викликані інфекцією, то її організм і так піддається інтоксикації. А вживаючи алкоголь, особливо під час гострої стадії хвороби, ми ще більше отруюємо свій організм.

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Щоб вивести з організму ацетальдегід, основну складову алкоголю, організму і так буде потрібно чимало сил. У хворої ж людини всі сили і робота імунної системи спрямована на боротьбу з інфекцією і виведення токсинів з організму. Тому пити під час хвороби треба багато, але аж ніяк не алкогольних напоїв. Спиртне ж, навпаки, пригнічує імунну систему.

А чому не можна пити алкоголь при коронавірусі?

Алкоголь також викликає тахікардію і підвищення артеріального тиску, а при температурі частота серцевих скорочень і так підвищується. Вживання алкоголю при COVID-19 і пневмонії може призвести до посилення потрапляння інфікованої слизу з верхніх дихальних шляхів – в нижні.

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Тобто з носоглотки – в легені. Любителі "закласти за комір" взагалі хворіють частіше. Тому що часте вживання алкоголю послаблює вроджену і адаптивну імунні системи.

Дослідники відзначають, що ті, хто частіше за інших п'є спиртні напої, піддаються підвищеному ризику зараження COVID-19 і більше важкому перебігу хвороби в разі інфікування.