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Зачем вакцинироваться от COVID-19 если переболел – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
24 сентября, 14:30
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Только прививка дает антитела, которые остановят мутацию вируса и защитят от постковидного синдрома. Зачем вакцина переболевшим, рассказал Евгений Комаровский
Вакцинироваться от COVID-19 если переболел нужно, чтобы остановить пандемию и избежать постковидного синдрома
Вакцинироваться от COVID-19 если переболел нужно, чтобы остановить пандемию и избежать постковидного синдрома / Фото: Коллаж: Сегодня

Только высокий уровень антител после того, как переболеть именно тяжелой формой COVID-19, способен защитить от повторного инфицирования. Но все равно титр таких антител в большинстве случаев ниже, чем после вакцинации: зачем прививаться уже переболевшим коронавриусом, популярный детский врач рассказал в спецэфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" – смотрите видео с 27:37.

Защищают антитела уже переболевших COVID-19 или нет?

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Позиция доказательной медицины: если вы переболели среднетяжелой или тяжелой формой коронавируса, то в течение 6 месяцев защищены антителами. Если же болезнь прошла в легкой форме, то сомнительно, что ваши антитела вас защитят при повторном инфицировании. К тому же, по истечении 6 месяцев уровень антител снизится, тогда прививка станет еще более актуальной.

Но ведь и привитые люди болеют?

Болеют, но только после прививки риск развития постковидного синдрома, который длится месяцами и протекает порой тяжелее острой формы COVID-19, всего 3%. А если прививку не делать – то целых 30%. %. Это весомый повод сделать прививку.

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Прививаться переболевшим еще надо, когда снижается уровень антител, не только для того, чтобы защитить себя – но, и чтобы защитить других. Потому что организм переболевших COVID-19 не вакцинированных людей становится "фабрикой" для мутации новых вирусов.

Люди у которых уменьшилось количество антител или те, кто переболел в легкой форме – именно они способствуют тому, что вирус будет постоянно мутировать. И эпопея с пандемией может продолжаться бесконечно. Только вакцинация дает высокий титр антител, которые способны привести к формированию коллективного иммунитета.

Напомним, ранее мы писали, что Евгений Комаровский сказал по поводу вакцинации детей от COVID-19.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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