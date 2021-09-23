Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова

Модний манікюр

Пальто на осінь

Відпочинок в Турції

Сумка Кароль

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чи варто вакцинувати дітей від COVID-19 – пояснив лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
23 вересня, 17:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щеплюючи дітей, можна також захистити дорослих і знизити заболеваемостть коронавріусом в цілому. Яка вакцина безпечна для дітей, розповів Євген Комаровський
Вакцинувати дітей від COVID-19 коштує, це допоможе знизити рівень загальної захворюваності
Вакцинувати дітей від COVID-19 коштує, це допоможе знизити рівень загальної захворюваності / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо МОЗ прийме рішення вакцинувати від COVID-19 дітй з 5 років,то варто зробити вибір на користь вакцини Пфайзер, впевнений відомий педіатр. Чому щеплення дітям варто робити в будь-якому випадку, популярний дитячий лікар розповів в спецефіре "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Яка вакцина від COVID-19 підходить дітям?

Реклама

В Європі все більше актуальним є питання вакцинації дітей з 5 років. Так, фармакологічна компанія Пфайзер (Pfizer) вже надала велику кількість фундаментальних досліджень, що ця вакцина безпечна для дітей від 5 до 12 років і вони готові почати вакцинацію дитячого населення хоч завтра.

Якщо запропонують робити щеплення дітям від 5 до 12 років саме вакциною Пфайзер, я особисто батькам моїх онуків буду рекомендувати зробити щеплення, – сказав Євген Комаровський, – безпека цього препарату і його ефективність для дітей досить доведена. Крім того, невакциновані діти "вбивають" дорослих, я маю на увазі бабусь, яким велика частина наших мам і тат залишає дітей.

Діти, які в більшості випадків переносять коронавріус в легкій формі, інфікують дорослих, а бабусі й дідусі – це група ризику, у якій перебіг захворювання проходить дуже важко.

Навіщо ще вакцинувати дітей від COVID-19, якщо вони хворіють легко?

У самих дітей рівень ускладнень і смертності від ГРВІ, грипу низький, вони рідко помирають від ускладнень, на відміну від літніх людей. З COVID-19 – така ж ситуація. Але річ у тім, що невакциновані діти, які легко перехворіли коронавріусом, стають об'єктами мутації нових штамів вірусу мутацій і джерелом зараження дорослих.

Реклама

Читайте також:

Відбувається це тому що при легкій формі хвороби, на яку хворіє більшість дітей, не формується достатня кількість антитіл. А сформувати таку кількість допоможе тільки масова імунізація, тобто щеплення.

Також ми можемо спрогнозувати, що більш агресивний штам Дельта може "взятися" і за дітей: а для зараження цим видом хвороби потрібно вдихнути зовсім мала кількість вірусних частинок. Тому крім щеплень, дуже важливо забезпечити добру вентиляцію приміщень.

Реклама

Раніше ми також писали, чи можна заразитися COVID-19 після щеплення.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Вибрати професійного косметолога
Як це краще зробити?
Лайфхак дня
Як підготуватися до подорожі на авто
Хакнути
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як ми потрапили у місце, де знімали сцени з "Гаррі Поттера"
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
ТОР-5 фавориток редакції за звання
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти