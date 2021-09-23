Чи варто вакцинувати дітей від COVID-19 – пояснив лікар Комаровський

Щеплюючи дітей, можна також захистити дорослих і знизити заболеваемостть коронавріусом в цілому. Яка вакцина безпечна для дітей, розповів Євген Комаровський

Вакцинувати дітей від COVID-19 коштує, це допоможе знизити рівень загальної захворюваності / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо МОЗ прийме рішення вакцинувати від COVID-19 дітй з 5 років,то варто зробити вибір на користь вакцини Пфайзер, впевнений відомий педіатр. Чому щеплення дітям варто робити в будь-якому випадку, популярний дитячий лікар розповів в спецефіре "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Яка вакцина від COVID-19 підходить дітям?

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В Європі все більше актуальним є питання вакцинації дітей з 5 років. Так, фармакологічна компанія Пфайзер (Pfizer) вже надала велику кількість фундаментальних досліджень, що ця вакцина безпечна для дітей від 5 до 12 років і вони готові почати вакцинацію дитячого населення хоч завтра.

Якщо запропонують робити щеплення дітям від 5 до 12 років саме вакциною Пфайзер, я особисто батькам моїх онуків буду рекомендувати зробити щеплення, – сказав Євген Комаровський, – безпека цього препарату і його ефективність для дітей досить доведена. Крім того, невакциновані діти "вбивають" дорослих, я маю на увазі бабусь, яким велика частина наших мам і тат залишає дітей.

Діти, які в більшості випадків переносять коронавріус в легкій формі, інфікують дорослих, а бабусі й дідусі – це група ризику, у якій перебіг захворювання проходить дуже важко.

Навіщо ще вакцинувати дітей від COVID-19, якщо вони хворіють легко?

У самих дітей рівень ускладнень і смертності від ГРВІ, грипу низький, вони рідко помирають від ускладнень, на відміну від літніх людей. З COVID-19 – така ж ситуація. Але річ у тім, що невакциновані діти, які легко перехворіли коронавріусом, стають об'єктами мутації нових штамів вірусу мутацій і джерелом зараження дорослих.

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Відбувається це тому що при легкій формі хвороби, на яку хворіє більшість дітей, не формується достатня кількість антитіл. А сформувати таку кількість допоможе тільки масова імунізація, тобто щеплення.

Також ми можемо спрогнозувати, що більш агресивний штам Дельта може "взятися" і за дітей: а для зараження цим видом хвороби потрібно вдихнути зовсім мала кількість вірусних частинок. Тому крім щеплень, дуже важливо забезпечити добру вентиляцію приміщень.

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Раніше ми також писали, чи можна заразитися COVID-19 після щеплення.