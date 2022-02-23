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Тревожность из-за новостей – почему от этого мигрень и как убрать головную боль

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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23 февраля, 16:00
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Из-за угрозы вторжения России и плохих новостей у многих часто болит голова от стресса и растет тревожность. Как убрать головную боль без лекарств – в статье
Тревожность из-за новостей может привести к мигрени, но убрать головную боль и снизить стресс можно без таблеток
Тревожность из-за новостей может привести к мигрени, но убрать головную боль и снизить стресс можно без таблеток / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Головная боль, которая может возникать на фоне тревожности и стресса из-за возможной войны с Россией – сейчас одно наиболее распространенных расстройств нервной системы. Почему часто болит голова, когда головная боль несет угрозу здоровью и что с этим делать – ответили в Центре общественного здоровья МОЗ.

Если часто болит голова, то это серьезно?

Часто головные боли людьми не воспринимаются, как серьезные расстройства. Ведь голова болит в основном эпизодами, к тому же от головной боли не умирают и ей невозможно заразиться. Но мало кто знает, что частая головная боль – это симптом расстройства нервной системы.

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Мигрень, головные боли напряжения и кластерные головные боли приводят к высоким уровням инвалидности и ухудшению состояния здоровья людей. Головная боль напряжения является наиболее распространенным типом первичной головной боли.

Об эпизодических нападениях такой боли сообщают до 70% людей. Ее механизм может быть связан со стрессом, который сейчас все мы испытываем или скелетно-мышечными проблемами шеи.

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Мигрень, на которую больше жалуются женщины, чаще всего приводит к потере трудоспособности
Мигрень, на которую больше жалуются женщины, чаще всего приводит к потере трудоспособности / Фото: freepik.com

Кластерная головная боль – это сильная боль, чаще возникает у мужчин от 20 до 50 лет, имеющих вредные привычки. Такие боли сопровождаются сильным возбуждением, слезливостью глаз, отеком в носу и локализуются в одном месте головы.

Мигрень – это пульсирующая головная боль с одной стороны головы. По данным ВООЗ, мигрень стоит на втором месте среди заболеваний у женщин в возрасте 15–44 лет. И именно мигрень чаще всего приводит к потере трудоспособности. Для мигрени характерны рецидивирующие приступы на протяжении всей жизни.

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Как убрать головную боль без таблеток?

Если вы заметили, что голова болит все чаще, то важно понять, что является триггерами головной боли и для этого стоит вести дневник. Записывайте подробную информацию всякий раз, как у вас болит голова, например, когда боль началась, чем вы в то время занимались и как долго она продолжалась.

Ведите дневник тревожности и головной боли, пишите, чем вы занимались и как долго продолжались эти состояния, чтобы выявить триггеры
Ведите дневник тревожности и головной боли, пишите, чем вы занимались и как долго продолжались эти состояния, чтобы выявить триггеры / Фото: freepik.com

Если головная боль возникает и усиливается после прочтения новостей, длительной работы за компьютером, споров с родными или друзьями и т.д. – делайте выводы! К головным болям может привести недосыпание и хроническая усталость. Поэтому высыпайтесь и соблюдайте режим сна.

В среднем взрослому человеку нужно от семи до восьми часов сна в сутки. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Поговорите со своим врачом, если у вас есть нарушения сна, например, храп.

На фоне стресса и чрезмерной занятости мы забываем вовремя обедать или ужинать, что приводит к головным болям, поэтому не пропускайте приемы пищи. Боль от голода вызывает низкий уровень глюкозы в крови и напряжение мышц. Ешьте здоровую пищу примерно в одно и то же время ежедневно.

На фоне стресса и плохих новостей мы забываем вовремя кушать, что приводит к головным болям: не пропускайте приемы пищи
На фоне стресса и плохих новостей мы забываем вовремя кушать, что приводит к головным болям: не пропускайте приемы пищи / Фото: freepik.com

Также важно пить каждый день достаточно воды, поскольку даже легкое обезвоживание может вызвать головную боль. Задайте себе цель выпивать восемь стаканов воды в день, чтобы избавиться от головной боли. А вот употребление алкогольных напитков лучше ограничить, поскольку они могут обезвоживать. Соответственно – от них сильнее болит голова.

А почему болит голова от стресса?

Стресс – частый триггер хронической головной боли. А постоянный стресс, как уже сказано, одна из причин развития головной боли напряжения. Чтобы с этим бороться, важно суметь организовать режим работа/отдых, использовать планирование.

Попробуйте йогу и медитацию, эти методы помогают сбрасывать стресс и сохранять положительный настрой. Чтобы легче было справляться со стрессом и, соответственно, снизить тревожность и головные боли, следите за количеством принимаемого кофеина.

Регулировать стресс, а соответственно – снизить тревожность и головные боли поможет активность на свежем воздухе, йога или медитация
Регулировать стресс, а соответственно – снизить тревожность и головные боли поможет активность на свежем воздухе, йога или медитация / Фото: freepik.com

Также известные триггеры мигрени и кластерной головной боли – никотин, запах сигаретного дыма и пассивное курение. Если вы не курите, то старайтесь избегать накуренных помещений. Ну а курильщикам лучше бросить эту пагубную привычку.

Помните, что профилактика всегда проще и дешевле, чем лечение недуга. В любом случае, если боль появилась внезапно, очень сильная и/или длительная, а также сопровождается другими опасными симптомами, обращайтесь к специалисту.

Также мы ранее писали, что снизить тревожность поможет подготовка к ЧП, читайте, "Как собрать аптечку на случай чрезвычайного положения – что должно быть под рукой".

Также вам будет интересно, какие еще способы снизить тревожность существуют, читайте "Как остановить панику и убрать тревожность – дыхательные практики и практические советы".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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