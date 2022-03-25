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Тиреоїдна терапія – препарати для лікування щитовидки надійшли до аптек, де їх шукати

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25 березня, 15:00
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Препарати для лікування захворювань щитовидки вже можна знайти в аптеках. Скільки медикаментів надійшло, яких саме і де знайти препарати – у статті
Препарати для лікування захворювань щитовидки вже можна знайти в українських аптеках
Препарати для лікування захворювань щитовидки вже можна знайти в українських аптеках / Фото: unsplash.com, freepik.com

В українські аптеки почали надходити препарати для тиреоїдної терапії – L-тироксин та еутирокс. Проблеми з препаратами виникли через війну з Росією і перебої у роботі аптек, бо більшість запасів ліків, що містять левотироксин, була розкуплена.

Тепер люди, які потребують безперервної терапії при ряді захворювань щитовидної залози, можуть одержати препарати. Які саме ліки для тиреоїдної терапії з'явилися і де їх знайти розповіли у МОЗ України.

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До регіонів, де зараз йдуть активні бойові дії, для тиреоїдної терапії доставлять препарат швейцарської компанії "Асіно Фарма".
До регіонів, де зараз йдуть активні бойові дії, для тиреоїдної терапії доставлять препарат швейцарської компанії "Асіно Фарма". / Фото: istockphoto.com

В аптеки України вже почала надходити нова партія левотироксину, за аптеками розподіляють понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від "Берлін-Хемі". Вже йде відвантаження:

  • L-тироксин дозою 50 мг – 59 760 упаковок,
  • L-тироксин по 75 мг – 35 748 упаковок,
  • L-тироксин по 100 мг – 75 568 упаковок,
  • L-тироксин дозою 125 мг – 27060 упаковок,
  • та L-тироксин у дозуванні 150 мг – 15 048 упаковок.

Також дистриб'юторами зі складів компанії "АСІНО" до аптек здійснюється доставка. препарату еутирокс, який також містить діючу речовину левотироксин.

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До регіонів, де зараз йдуть активні бойові дії, доставлять препарат швейцарської компанії "Асіно Фарма". Отримати інформацію про наявність препаратів для тиреоїдної терапії в аптечних закладах можна за допомогою сервісу tabletki.ua.

Також дізнайтесь, чи потрібно під час війни приймати вітаміни, якщо раціон далекий від здорового.

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