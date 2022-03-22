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Харчування під час війни – чи потрібно приймати вітаміни, якщо раціон далекий від здорового

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22 березня, 18:50
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Бігти в аптеку за полівітамінними комплексами або шукати їх у волонтерів зараз не потрібно: головне, їсти регулярно і не терпіти голод, навіть якщо немає апетиту
Приймати вітаміни, якщо раціон далекий від здорового, але лікар вам нічого не призначав, навіть під час війни не варто
Приймати вітаміни, якщо раціон далекий від здорового, але лікар вам нічого не призначав, навіть під час війни не варто / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

З початком війни Росії проти України сотні тисяч українців, особливо в окупованих містах, вимушено перейшли на нездорове харчування всухом'ятку, консерви тощо. Чи потрібно зараз приймати вітамінні комплекси, якщо ваше харчування далеке від ідеального – розповіла гастроентеролог Євгенія Бєлінська.

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Перед тим як почати приймати вітамінні комплекси, подумайте, чи є у вас хронічні хвороби органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ), які можуть впливати на всмоктування вітамінів та мінералів? А також дайте відповідь собі на питання, чи є зараз активні скарги з боку травної системи? Наприклад, біль у шлунку (на тлі стресу це зараз досить поширене явище), діарейний синдром, закрепи тощо.

Якщо у вас зараз є біль у шлунку або печія, то прийом полівітамінних комплексів може погіршити стан. Оскільки в таких комплексах зазвичай міститься вітамін С у високих дозах, цинк, магній, залізо. Ці речовини мають подразнюючу дію на слизову оболонку ШКТ.

Якщо у вас зараз є біль у шлунку або печія, то прийом полівітамінних комплексів може погіршити стан
Якщо у вас зараз є біль у шлунку або печія, то прийом полівітамінних комплексів може погіршити стан / Фото: istockphoto.com

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А при діарейному синдромі або значному газоутворенні порушено всмоктування вітамінів і мікроелементів, тому користі від вітамінів і мікроелементів ви не отримаєте. Також не слід забувати, що для всмоктування жиророзчинних вітамінів (А, Д, Е, К) потрібні жири.

Тобто, харчуючись печивом та приймаючи полівітаміни, ефекту, якби ви повноцінно харчувалися та приймали такий комплекс, не буде. Тому зараз усім бігти до аптеки за полівітамінними комплексами не варто. А ось продовжувати прийом монокомпонентних вітамінів, які були призначені раніше лікарем, варто.

Але якщо є можливість приймати саме такий комплекс і немає гострих скарг з боку травної системи. В цілому ж намагайтеся регулярно харчуватися. Це дозволить суттєво полегшити роботу вашої травної системи.

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Також важливо не отримати харчову інтоксикацію, читайте "Які консерви та продукти безпечно їсти, щоб не захворіти на ботулізм під час війни".

Також у воєнний час часто відбуваються перебої з електроенергією, дізнайтесь "Як урятувати продукти в холодильнику, якщо відключили світло під час війни – 5 лайфхаків".

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