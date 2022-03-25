Тиреоидная терапия – препараты для лечения щитовидки поступили в аптеки, где их искать

Препараты для лечения заболеваний щитовидки уже можно найти в аптеках. Сколько медикаментов поступило каких именно и где найти препараты – в статье

Препараты для лечения заболеваний щитовидки уже можно найти в украинских аптеках / Фото: unsplash.com, freepik.com

В украинские аптеки начали поступать препараты для тиреоидной терапи – L-тироксин и эутирокс. Проблемы с препаратами возникли из-за войны с Россией и перебоев в работе аптек, большая часть запасов лекарств, содержащих левотироксин, была раскпулена.

Теперь люди, нуждающиеся в непрерывной терапии при ряде заболеваний щитовидной железы, могут получить препараты. Какие именно лекарства для тиреоидной терапии появились и где их найти – рассказали в Минздраве Украины.

Реклама

В регионы, где сейчас идут активные боевые действия, для тиреоидной терапии доставят препарат швейцарской компании "Асино Фарма". / Фото: istockphoto.com

В аптеки Украины уже начала поступать новая партия левотироксина, по аптекам распределяют более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от "Берлин-Хеми". Уже идет отгрузка:

L-тироксин дозой 50 мг – 59 760 упаковок,

L-тироксин по 75 мг – 35 748 упаковок,

L-тироксин по 100 мг – 75 568 упаковок,

L-тироксин дозой 125 мг – 27 060 упаковок,

и L-тироксин в дозировке 150 мг – 15 048 упаковок.

Также дистрибьюторами из складов компании "АСИНО" в аптеки осуществляется доставка препарата эутирокс, который также содержит действующее вещество левотироксин.

Реклама

В регионы, где сейчас идут активные боевые действия, доставят препарат швейцарской компании "Асино Фарма". Получить информацию о наличии препаратов для тиреоидной терапии в аптечных заведениях можно с помощью сервиса tabletki.ua.

Также узнайте, нужно ли во время войны принимать витамины, если рацион далек от здорового.

Если же вам нужна бесплатная консультация, читайте "В Helsi запустили бесплатные онлайн-консультации врачей – как это работает".