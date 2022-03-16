Тиреоїдна терапія – де знайти препарати для лікування щитовидки у воєнний час

Препарати для лікування хвороб щитовидки в аптеках не знайти. Чи скоро підвезуть медикаменти та де ще взяти ліки для тиреоїдної терапії – у матеріалі

Шукати препарати для лікування щитовидки у воєнний час можна на сайті Tabletki.ua, також у всі аптеки очікується завезення ліків для тиреоїдної терапії / Фото: istockphoto.com

Напад російської федерації на Україну призвело також до збоїв у роботі аптек та завезенні ліків: велика частина запасів ліків, що містять левотироксин, розкуплено. Без цих медикаментів неможливо дотримуватись терапії при ряді захворювань щитовидки. Чи зміниться ситуація і де знайти ліки – відповіли у МОЗ України.

МОЗ України спільно з партнерами та дистриб'юторами обіцяють найближчим часом допомогти: в аптеках незабаром очікується завезення всіх ліків для тиреоїдної терапії. Препарати вже є на аптечних складах, повідомляє відомство.

Реклама

В аптеках незабаром очікується завезення всіх ліків для тиреоїдної терапії, препарати вже є на аптечних складах. / Фото: Unsplash

Так, компанія Оптіма-Фарм зараз має на своїх складських приміщеннях 23,6 тис. упаковок L-тироксину та 8,8 тис. упаковок еутироксу. Компанія АСІНО має близько 300 тис. упаковок еутироксу. Ці медикаменти надійдуть до аптек найближчим часом.

Очікується також постачання L-тироксину від компанії Берлін-Хемі: орієнтовно це будуть 217 тис. упаковок препарату з різним дозуванням. Також дізнатися, в якій аптеці та місті вже є ліки для тиреоїдної терапії можна на сайті Tabletki.ua.

Реклама

Для підтримки онкопацієнтів у воєнний час з'явилася спеціальна гаряча лінія, читайте "Гаряча лінія для онкопацієнтів – куди телефонувати за допомогою і де шукати ліки".

А для інсулінозалежних пацієнтів отримати препарати можна тепер безкоштовно, читайте Як отримати інсулін безкоштовно – платити за препарат на час війни не потрібно.