Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Тиреоидная терапия – где найти препараты для лечения щитовидки в военное время

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 марта, 13:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Препараты для лечения заболеваний щитовидки в аптеках не найти. Скоро ли подвезут медикаменты и где еще взять лекарства для тиреоидной терапии – в материале
Искать препараты для лечения щитовидки в военное время можно на сайте Tabletki.ua, также во все аптеки ожидается завоз лекарств для тиреоидной терапии
Искать препараты для лечения щитовидки в военное время можно на сайте Tabletki.ua, также во все аптеки ожидается завоз лекарств для тиреоидной терапии / Фото: istockphoto.com

Нападение российской федерации на Украину привело также к сбоям в работе аптек и завозу лекарств: большая часть запасов лекарств, содержащих левотироксин, раскуплена. Без этих медикаментов невозможно соблюдать терапию при ряде заболеваний щитовидки. Изменится ли ситуация и где найти лекарства – ответили в Минздраве Украины.

МОЗ Украины совместно с партнерами и дистрибьюторами обещают в ближайшее время помочь: в аптеках вскоре ожидается завоз всех лекарств для тиреоидной терапии. Препараты уже есть на аптечных складах, сообщает ведомство.

Реклама

В аптеках вскоре ожидается завоз всех лекарств для тиреоидной терапии, препараты уже есть на аптечных складах
В аптеках вскоре ожидается завоз всех лекарств для тиреоидной терапии, препараты уже есть на аптечных складах / Фото: Unsplash

Так, компания "Оптима-Фарм" сейчас имеет на своих складских помещениях 23,6 тыс. упаковок L-тироксина и 8,8 тыс. упаковок эутирокса. У компании АСИНО имеется около 300 тыс. упаковок эутирокса. Эти медикаменты поступят в аптеки в ближайшее время.

Ожидается также поставка L-тироксина от компании Берлин-Хеми: ориентировочно это будут 217 тыс. упаковок препарата с разной дозировкой. Также узнать, в какой аптеке и каком городе уже есть лекарства для тиреоидной терапии можно на сайте Tabletki.ua .

Реклама

Для поддержки онкопациентов в военное время появилась специальная горячая линия, читайте "Горячая линия для онкопациентов – куда звонить за помощью и где искать лекарства".

А для инсулинозависимых пациентов получить препараты можно теперь бесплатно, читайте "Как получить инсулин бесплатно – платить за препарат на время войны не нужно".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Наши ангелы-хранители

Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять