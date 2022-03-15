Як отримати інсулін безкоштовно – платити за препарат на час війни не потрібно

Інсулін для пацієнтів з діабетом в Україні даватимуть безкоштовно: отримати препарат можна за рецептом в аптеці, їх список – у статті

Платити за інсулін на час війни не потрібно: отримати препарат можна у списку аптек, опублікованих МОЗ України / Фото: freepik.com, istockphoto.com

У зв'язку з нападом російської федерації на Україну сотні інсулінозалежних людей опинилися у складній ситуації. У результаті урядом України прийнято рішення на період воєнного стану видавати інсулін пацієнтам безкоштовно . Відповідні зміни внесено до постанови КМУ №854, повідомляє МОЗ України.

Так, виробникам інсуліну вартість препаратів буде компенсована із держбюджету. А інсулінозалежним людям можна отримати препарат безкоштовно в аптеці (аптекам теж буде компенсована вартість препаратів).

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Як отримати інсулін безкоштовно: список аптек

Потрібно знайти аптеку, яка найближча до вас, у цьому списку: він регулярно оновлюється та поповнюється. Але перед тим як йти в аптеку, варто туди зателефонувати та уточнити, чи є зараз у ній інсулін. Щоб отримати інсулін в аптеці, необхідно пред'явити фармацевту паперовий чи електронний рецепт на нього.

Щоб отримати безкоштовно інсулін в аптеці, необхідно пред'явити фармацевту паперовий або електронний рецепт на нього. / Фото: freepik.com, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Також можна зайти на сервіс Tabletki.ua, там на головній сторінці є посилання на список інсулінових препаратів та карта з аптеками, де можна отримати препарат. Також сервіс планує додати фільтри за типами інсуліну.

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Ще можна звертатися на гарячу лінію МОЗ номер 0800 60 20 19 . Оператор прийме заявку та опрацює її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або, по можливості, доставлять волонтерами.

Якщо ж поряд немає лікарні чи клініки, а вам потрібна консультація лікаря, отримати її можна тут, читайте: "Як знайти лікаря – безкоштовна медична допомога онлайн під час воєнного стану".

Також важливо вижити і бути акуратними, якщо окупанти прийшли у ваше місто, дізнайтесь: Як вижити в окупації російськими військами – поради, які врятують життя".