Гаряча лінія для онкопацієнтів – куди телефонувати по допомогу і де шукати ліки

Ті, хто бореться з раком, та їхні родичі можуть телефонувати на гарячу лінію по допомогу. Номери телефонів лінії, адреси паліативних відділень та волонтерів – у статті

Відкрито гарячу лінію для онкопацієнтів: дзвонити за допомогою можна за номером (044) 365 07 62 щодня з 10:00 до 13:00 / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через напад російської федерації доступ онкологічних пацієнтів до необхідних медичних послуг та ліків дуже ускладнився. Щоб допомогти людям, створено гарячу лінію для консультації онкохворих та їхніх родичів у Київському міському клінічному онкоцентрі, повідомляє Київська міська адміністрація.

Ви можете телефонувати на номер (044) 365 07 62 щодня з 10:00 до 13:00. В амбулаторії та відділенні хіміотерапії є 20 ліжок – можна звертатися та дізнаватися, чи є на цей момент вільні місця. Допомога та лікування безкоштовні. Також працює паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.

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Гаряча лінія для онкопацієнтів: ви можете телефонувати на номер (044) 365 07 62 щодня з 10:00 до 13:00 / Фото: Pixabay

Ще раковим пацієнтам можна отримати допомогу та лікування в одній із цих клінік – список опублікував МОЗ України. У відомстві повідомляють, що через регулярні обстріли рашистами в деяких медустановах неможливо надавати допомогу пацієнтам, які борються з раком.

Тому якщо вам терміново потрібне спеціалізоване лікування (хіміотерапія тощо), то краще шукати клініки та лікарні у районах, де немає активних бойових дій. Також допомогу онкохворим надають європейські асоціації, стежити за інформацією можна у спеціальному телеграм-каналі.

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Раніше ми писали, де ще можна отримати препарати для онкопацієнтів.

Якщо ж поряд немає лікарні чи клініки, а вам потрібна консультація лікаря, отримати її можна тут – читайте: Як знайти лікаря – безкоштовна медична допомога онлайн під час воєнного стану.