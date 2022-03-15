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Гаряча лінія для онкопацієнтів – куди телефонувати по допомогу і де шукати ліки

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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15 березня, 15:40
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Ті, хто бореться з раком, та їхні родичі можуть телефонувати на гарячу лінію по допомогу. Номери телефонів лінії, адреси паліативних відділень та волонтерів – у статті
Відкрито гарячу лінію для онкопацієнтів: дзвонити за допомогою можна за номером (044) 365 07 62 щодня з 10:00 до 13:00
Відкрито гарячу лінію для онкопацієнтів: дзвонити за допомогою можна за номером (044) 365 07 62 щодня з 10:00 до 13:00 / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через напад російської федерації доступ онкологічних пацієнтів до необхідних медичних послуг та ліків дуже ускладнився. Щоб допомогти людям, створено гарячу лінію для консультації онкохворих та їхніх родичів у Київському міському клінічному онкоцентрі, повідомляє Київська міська адміністрація.

Ви можете телефонувати на номер (044) 365 07 62 щодня з 10:00 до 13:00. В амбулаторії та відділенні хіміотерапії є 20 ліжок – можна звертатися та дізнаватися, чи є на цей момент вільні місця. Допомога та лікування безкоштовні. Також працює паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.

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Гаряча лінія для онкопацієнтів: ви можете телефонувати на номер (044) 365 07 62 щодня з 10:00 до 13:00
Гаряча лінія для онкопацієнтів: ви можете телефонувати на номер (044) 365 07 62 щодня з 10:00 до 13:00 / Фото: Pixabay

Ще раковим пацієнтам можна отримати допомогу та лікування в одній із цих клінік – список опублікував МОЗ України. У відомстві повідомляють, що через регулярні обстріли рашистами в деяких медустановах неможливо надавати допомогу пацієнтам, які борються з раком.

Тому якщо вам терміново потрібне спеціалізоване лікування (хіміотерапія тощо), то краще шукати клініки та лікарні у районах, де немає активних бойових дій. Також допомогу онкохворим надають європейські асоціації, стежити за інформацією можна у спеціальному телеграм-каналі.

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Раніше ми писали, де ще можна отримати препарати для онкопацієнтів.

Якщо ж поряд немає лікарні чи клініки, а вам потрібна консультація лікаря, отримати її можна тут – читайте: Як знайти лікаря – безкоштовна медична допомога онлайн під час воєнного стану.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

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Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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