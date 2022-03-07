Стоп, агресор – стоматологи з різних країн припиняють працювати з Росією

Український стоматолог Назарій Михайлюк разом із колегами ініціював зупинку співпраці світових стоматкомпаній із Росією. Їхня мета – зупинити війну

Український стоматолог Назарій Михайлюк спільно з колегами ініціював припинення співпраці світових стоматологічних компаній із Росією / Фото: istockphoto.com, пресслужба

Провідний український стоматолог Назарій Михайлюк зробив роботу з іноземними колегами-стоматологами з різних країн світу з метою зупинити агресію Росії . Понад 120 стоматологів світу підписали звернення до медичних компаній, щоб вони зупинили співпрацю із Росією.

Назарій Михайлюк / Фото: прес-служба

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Стоматологи та стоматологічні компанії масово починають відмовлятися співпрацювати з Росією . Таким чином, ініціатор хоче стримати страшне кровопролиття, яке надає країна агресор.

Результат роботи на міжнародному стоматологічному рівні. Близько 120 лекторів на міжнародному рівні підписали звернення до стоматологічних компаній припинити свою роботу, співпрацю, продаж матеріалів з російськими компаніями у зв'язку з агресією та розв'язуванням війни на території України. Слава Україні!, – Повідомляє Назарій на своїй інстаграмі сторінці.

Понад 120 стоматологів світу підписали звернення до медичних компаній, щоб вони зупинили співпрацю з Росією / Фото: пресслужба

Основне завдання цього документа заклик до дії, щоб Росія зупинила агресію .

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