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Стоп, агресор – стоматологи з різних країн припиняють працювати з Росією

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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7 березня, 18:10
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Український стоматолог Назарій Михайлюк разом із колегами ініціював зупинку співпраці світових стоматкомпаній із Росією. Їхня мета – зупинити війну
Український стоматолог Назарій Михайлюк спільно з колегами ініціював припинення співпраці світових стоматологічних компаній із Росією
Український стоматолог Назарій Михайлюк спільно з колегами ініціював припинення співпраці світових стоматологічних компаній із Росією / Фото: istockphoto.com, пресслужба

Провідний український стоматолог Назарій Михайлюк зробив роботу з іноземними колегами-стоматологами з різних країн світу з метою зупинити агресію Росії . Понад 120 стоматологів світу підписали звернення до медичних компаній, щоб вони зупинили співпрацю із Росією.

Назарій Михайлюк
Назарій Михайлюк / Фото: прес-служба

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Стоматологи та стоматологічні компанії масово починають відмовлятися співпрацювати з Росією . Таким чином, ініціатор хоче стримати страшне кровопролиття, яке надає країна агресор.

Результат роботи на міжнародному стоматологічному рівні. Близько 120 лекторів на міжнародному рівні підписали звернення до стоматологічних компаній припинити свою роботу, співпрацю, продаж матеріалів з російськими компаніями у зв'язку з агресією та розв'язуванням війни на території України. Слава Україні!, – Повідомляє Назарій на своїй інстаграмі сторінці.

Понад 120 стоматологів світу підписали звернення до медичних компаній, щоб вони зупинили співпрацю з Росією
Понад 120 стоматологів світу підписали звернення до медичних компаній, щоб вони зупинили співпрацю з Росією / Фото: пресслужба

Основне завдання цього документа заклик до дії, щоб Росія зупинила агресію .

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Також безліч українських лікарів готові надавати допомогу безкоштовно онлайн тим українцям, хто через напад Росії позбавлений можливості потрапити на консультацію до клініки, читайте "Як знайти лікаря – безкоштовна медична допомога онлайн під час воєнного стану"

Якщо вам потрібна допомога психолога, можна звернутися до фахівців з Ізраїлю, читайте Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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