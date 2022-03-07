Стоп, агрессор – стоматологи из разных стран прекращают работать с Россией

Украинский стоматолог Назарий Михайлюк вместе с коллегами инициировал остановку сотрудничества мировых стоматкомпаний с Россией. Их цель – остановить войну

Украинский стоматолог Назарий Михайлюк совместно с коллегами инициировал приостановку сотрудничества мировых стоматологических компаний с Россией / Фото: istockphoto.com, пресс-служба

Ведущий украинский стоматолог Назарий Михайлюк проделал работу с иностранными коллегами-стоматологами из разных стран мира с целью остановить агрессию России. Более 120 стоматологов мира подписали обращение в медицинские компании, чтобы они остановили сотрудничество с Россией.

Назарий Михайлюк / Фото: пресс-служба

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Стоматологи и стоматологические компании массово начинают отказываться сотрудничать с Россией. Таким образом, инициатор хочет сдержать ужасное кровопролитие, которое оказывает страна агрессор.

Результат работы на международном стоматологическом уровне. Около 120 лекторов на международном уровне подписали обращение в стоматологические компании прекратить свою работу, сотрудничество, продажу материалов с российскими компаниями в связи с агрессией и развязыванием войны на территории Украины. Слава Украине!, – сообщает Назарий на своей инстаграмме странице.

Более 120 стоматологов мира подписали обращение в медицинские компании, чтобы они остановили сотрудничество с Россией / Фото: пресс-служба

Основная задача этого документа призыв к действию, чтобы Россия остановила агрессию.

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Если же вам нужна помощь психолога, можно обратиться к специалистам из Израиля, читайте "Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов".