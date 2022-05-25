Шрами та рубці після обстрілів – де безкоштовно отримати медичну допомогу постраждалим від війни

Уламки від вибухівки та ворожі обстріли залишають шрами не лише на душі: безліч українців потребують відновлення шкіри. Де отримати допомогу – у статті

Прибрати шрами та рубці після обстрілів та отримати медичну допомогу постраждалим від війни безкоштовно можна у Київі

Рятуючись від війни з Росією, українці потрапляли під обстріли, ставали мимовільними заручниками у підвалах та бомбосховищах. Сотні людей були поранені, їхня шкіра на тілі та обличчі посічена шрамами від уламків після ворожого обстрілу. Лікування рубців та відновлення шкіри безкоштовно для таких постраждалих організували фахівці столичної клініки Averina Clinic : акція безстрокова.

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У клініку звертаються люди з травматичними осколковими ушкодженнями та опіками шкіри. Найчастіше пошкоджене обличчя, але також травмуються ділянки тіла: область декольте, рук. Фахівці клініки не беруться за свіжі пошкодження та гострий період загоєння травм, тут повинні надавати допомогу хірурги та камбустіологи (фахівці, які лікують опікові ураження шкіри та тканин).

До нас потрапляють пацієнти із травмами у стані вихідних рубцевих змін. Тобто через 4-8 тижнів після травми, – коментує керівник клініки, лікар вищої категорії, дерматовенеролог та косметолог Владлена Аверіна, – Залежно від виду уламків – пластик, метал – ми вибираємо метод відновлення шкіри: механічний, лазерний чи радіохвильовий.

Також у арсеналі клініки – ін'єкційні методи роботи з рубцями. Фахівці обирають методи лікування індивідуально під кожного пацієнта, тобто в залежності від ступеня пошкодження шкіри та типу рубцевої тканини. Звідси й стратегія лікування, що застосовувати – ін'єкції чи лазер.

Пацієнтка Averina Clinic, яка потрапила під обстріл рашистів під час евакуації з Чергнгова: фото внизу праворуч – після майже тримісячного лікування / Фото: пресслужба

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Лазерне та радіохвильове лікування та плазмотерапію зараз у клініці проводять безкоштовно, це безстрокова акція Averina Clinic

У нас є власний німецький лазер Aslepion MCL 31, на якому робимо маніпуляції в будь-якій необхідній пацієнту кількості. Що стосується ін'єкційних процедур: поки що є запас препаратів, які ми теж надаємо безкоштовно, – підсумувала доктор Аверіна.

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