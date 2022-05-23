Чому алкоголь під час війни – не найкращий спосіб заспокоїтися та "підлікуватися"

Пити алкоголь, щоб зняти стрес, особливо у ситуації війни з Росією – дуже невдала антистрес-терапія. Чому алкоголь та психотравматичні події не сумісні – розповіли у МОЗ України.
Справді, після кількох грамів алкоголю незабаром людина відчуває якесь заспокоєння, розслаблюється, але ненадовго. Якщо ж ви знаходитесь у місці, де постійно відновлюються бойові дії, то не варто приминати алкоголь взагалі .
Тому що спиртні напої гальмують швидкість вашої реакції, негативно впливають на мислення та не дозволять адекватно оцінити рівень небезпеки. Під впливом алкоголю рівень тривоги може зрости ще сильніше, і людина в результаті занурюється в стан ще глибшої депресії.
Також спиртні напої уповільнюють роботу мозку. Під алкоголем можна легко піддаватися дії неперевіреної інформації, втратити самоконтроль, поводитися агресивно тощо. П'яна людина становить загрозу як собі, так і іншим, особливо у випадках евакуації чи переміщення до укриття.
У результаті значно зростає можливість травмуватися, дезорієнтуватися, втратити час задля збереження свого життя. До того ж алкогольні напої не є антистресом. Навпаки, споживання алкоголю може призвести до підвищення рівня тривожності, агресивності та втрати самоконтролю, отже, негативно впливає на психологічний стан.
Найкращий спосіб пережити психотравматичні події – звернутися до фахівця, а не зловживати алкогольними напоями. Також випитий алкоголь, особливо міцний, може стати причиною травми, загострення хронічного захворювання Тому не варто налягати на алкоголь, адже у воєнний час медична допомога не завжди є доступною.
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