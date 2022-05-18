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Як правильно харчуватися під час війни – 7 порад дієтолога, які допоможуть

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Олеся Добрянська Олеся Добрянська
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18 травня, 18:00
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Щоб організм отримував усе необхідне з їжею, раціон насамперед має бути збалансованим. Тому кето-марафони чи дієти зараз не актуальні
Правильно харчуватися під час війни допоможуть поради дієтолога, не пропускати їжу, не наїдатися на ніч і т.д.
Правильно харчуватися під час війни допоможуть поради дієтолога, не пропускати їжу, не наїдатися на ніч і т.д.

Як потрібно харчуватися, щоб ваш раціон був повноцінним, особливо під час війни з Росією ? Головне це збалансувати своє харчування і не пропускати прийому їжї. І звичайно зараз не час для розвантажувальних днів або жорстких дієт. Як правильно харчуватися під час війни – розповіла дієтолог Олеся Добрянська .

Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

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Загальні принципи збалансованого харчування загалом, а не лише під час бойових дій, такі:

  1. Тривалість основних прийомів їжі має бути не менше 20-30 хвилин.
  2. Обов'язково ретельно пережовувати їжу (це, до речі, допоможе травним ферментам краще її переварити, а кишківнику засвоїти)
  3. Намагайтеся перейти на 3-4 разове харчування.
  4. Також намагайтеся не пропускати прийомів їжі. Важливо не тільки те, що ви недоїли, але й те, що наступного разу переїсте зайве.
  5. Перерва між сніданком та обідом, між обідом та вечерею має становити 4-5 годин.
  6. Прийом їжі +- повинен бути за режимом. Режим необхідний для правильної фізіології – умовно-рефлекторні реакцію вироблення слини, травних соків і ферментів.
  7. Останній прийом їжі повинен бути не пізніше 2 годин до сну. Надмірність сирих овочів, смажені страви, збагачені жирами продукти, гостра їжа – не рекомендується увечері.

Намагайтеся їсти кольорову та різноманітну їжу, таку, щоб очі хотіли її їсти, якщо немає апетиту
Намагайтеся їсти кольорову та різноманітну їжу, таку, щоб очі хотіли її їсти, якщо немає апетиту

Також не наїдайтеся на ніч, робота травної системи підлаштована під циркадні ритми, а значить у вечірній час уповільнюється. А ще бажано, щоб ви їли за добре сервірованим столом. Мається на увазі, хоча б за столом, а не в ліжку чи на бігу.

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Намагайтеся їсти кольорову та різноманітну їжу, таку, щоб очі хотіли її їсти, якщо немає апетиту. І звичайно ж не варто читати і дивитися телевізор під час їжі, також краще – здорова термообробка, тобто варіння, запікання, тушкування, а не пережарювання тощо.

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