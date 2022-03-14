Як обробити рани після обстрілу або падіння – покрокова інструкція

Ризик отримати поранення в умовах війни дуже високий: важливо не тільки мати під рукою аптечку, а й уміти користуватися нею. Як правильно обробити рану – у статті

Щоб обробити рани після обстрілу або падіння, важливо мати під рукою стерильні пов'язки, бинти, антисептики / Фото: Reuters, istockphoto.com

Ризики поранень у мирних українців через військове вторгнення РФ зараз дуже високі. Тому кожен має навчитися обробляти будь-які рани – від уламків снарядів, вогнепальної зброї чи опіку. Як правильно обробляти рани – розповіли у МОЗ України.

Спочатку огляньте рану якнайуважніше: якщо є кровотеча з рани, її слід зупинити за допомогою тиску на рану. У тому випадку, коли пошкоджена артерія та кровотеча дуже сильна, потрібно накласти джгут, турнікет або тугу пов'язку.

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На рану потрібно накласти пов'язку, що давить (бажано вже готову стерильну), якщо немає такої – використовувати простий або еластичний бинт / Фото: freepik.com

Якщо рана не надто кровоточить, то при можливості можна промити проточною водою, накласти пов'язку, що давить (бажано вже готову стерильну або використовувати стерильний бинт, серветки), якщо немає такої – використовувати простий або еластичний бинт.

Якщо в рані дрібні предмети і ви розумієте, що зможете їх легко видалити, тоді видаляйте. Важливо надалі правильно обробляти рану та міняти пов'язки. Для обробки краще використовувати:

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хлоргексидин біглюконат,

повідон-йод,

70% розчин етанолу.

Не заливайте антисептики безпосередньо в рану, це викликає опік тканин – обробляйте лише краї. Зняти біль допоможе знеболювальне: парацетамол, ібупрофен. Якщо пошкодження велике, рана погано гоиться, турбує, якнайшвидше зверніться до медичного закладу.

Також під час війни після обстрілів часто виникають пожежі, тому важливо знати, що робити під час опіку, читайте "Перша допомога при опіках – лід та масло не можна, холодний компрес – можна".

Якщо ви забилися або отримали вивих, то читайте, як надати допомогу у військових умовах.