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Щеплення під час війни – навіщо зараз вакцинуватися та як отримати препарат безкоштовно

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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16 квітня, 15:55
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Ризик інфекційних хвороб у воєнний час різко збільшується, щеплення зараз – це найкращий спосіб зберегти своє здоров'я. Де взяти вакцину безкоштовно – у статті
Щеплення під час війни захистять від особливо небезпечних інфекцій, тому робити вакцинацію важливо і потрібно, і дітям, і дорослим
Щеплення під час війни захистять від особливо небезпечних інфекцій, тому робити вакцинацію важливо і потрібно, і дітям, і дорослим / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Гепатити, туберкульоз, правець – ризики "підхопити" ці інфекційні захворювання у воєнний час зростають, оскільки ми вимушено перебуваємо в поганих життєвих умовах, не завжди можна вчасно обробити рану чи елементарно помити руки. В результаті якщо вчасно не надати допомогу, що не завжди можливо, особливо у містах, де лікарні та клініки зруйновані – то може статися ускладнення захворювання аж до смерті.

Щеплення зараз особливо важливі, тим більше для дітей, від яких хвороб захистить вакцинація і де її отримати безкоштовно – розповіли у МОЗ України.

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Більшість інфекційних хвороб легше запобігти вакцинації
Більшість інфекційних хвороб легше запобігти вакцинації / Фото: freepik.com

Більшість інфекційних хвороб легше запобігти вакцинацією. В Україні, як і в багатьох країнах, для цього затверджено Національний календар профілактичних щеплень. Це документ, у якому зібрано перелік щеплень від найнебезпечніших інфекційних захворювань, озвучено терміни вакцинації для найефективнішого захисту.

У календарі України – щеплення проти десяти інфекційних захворювань: гепатиту В, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції (Hib), кору, краснухи та епідемічного паротиту ("свинки"). Вакцини для таких щеплень держава закуповує власним коштом .

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Дітям особливо важливо не пропускати щеплення, а в умовах війни отримати вакцину можна у найближчому до вас медичному закладі
Дітям особливо важливо не пропускати щеплення, а в умовах війни отримати вакцину можна у найближчому до вас медичному закладі / Фото: freepik.com

Щеплення можна зробити безкоштовно у педіатра або сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. А в умовах війни – у найближчому до вас медичному закладі, який надає первинну допомогу. Декларацію для цього переукладати не потрібно.

Деякі вакцини однокомпонентні (захищають від одного захворювання), інші багатокомпонентні (від двох або більше захворювань). Усі вакцини, зареєстровані в Україні, якісні, ефективні та безпечні. Якщо ви пропустили якусь із доз щеплень, не варто переживати.

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Пропущене щеплення не означає, що потрібно починати серію уколів вакцин спочатку. Незалежно від того, скільки пройшло часу, потрібно звернутися до лікаря і надолужити пропущені дози якнайшвидше.

Також раніше ми писали про інфекції під час війни – 7 випадків, коли терміново потрібна медична допомога.

Дізнайтесь ще, як знайти ліки за кордоном в аптеках – чим замінити препарат і коли потрібний рецепт.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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