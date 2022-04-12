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Як знайти ліки за кордоном в аптеках – чим замінити препарат і коли потрібний рецепт

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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12 квітня, 15:00
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Виїхавши з України, багато хто не може купити ті ліки за кордоном, до яких вони звикли. Що робити – порадами поділилася гастроентеролог Євгенія Бєлінська
Знайти та купити ліки за кордоном та замінити свій препарат аналогом можна, назвавши його основну діючу речовину
Знайти та купити ліки за кордоном та замінити свій препарат аналогом можна, назвавши його основну діючу речовину / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Багато українців виїхали за кордон, щоб урятуватися через війну з Росією . І тут виникла проблема: раніше ви чітко знали, який препарат вам потрібний, а в Європейських країнах не завжди вдається знайти ліки з ідентичною назвою. Що робити у таких випадках, чим замінити препарати в Європі, як знайти антибіотики за кордоном – розповіла гастроентеролог Ксенія Бєлінська .

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Як купити ліки за кордоном без рецепта

Найчастіше людям можуть знадобитися нестероїдні протизапальні препарати та знеболювальне на основі ібупрофену або парацетамолу. Парацетамол (paracetamol) у багатьох країнах відомий як Аcetaminophen, він же – Ben-U-Ron, Panadol, Perfalgan, Calpol, Gelocatil. Ібупрофен (ibuprofen) та його аналоги – Brufen, Nurofen, Advil, Algofen.

Ібупрофен і парацетамол можна використовувати для зниження запальних процесів, при больових синдромах, наприклад, при головному болі або невралгії.
Ібупрофен і парацетамол можна використовувати для зниження запальних процесів, при больових синдромах, наприклад, при головному болі або невралгії.

Важливий момент: ці препарати можна використовувати не тільки для того, щоб збити температуру, а також для зниження запальних процесів, при больових синдромах, таких як головний біль або невралгія. А ось специфічні ліки, наприклад антибіотики, можна придбати тільки за рецептом.

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Відразу скажу, що антибіотики в країнах ЄС ви без рецепта не придбаєте (імовірність – 99%), – каже Євгенія Бєлінська, – Тобто, якщо ваш стан вимагає прийому антибактеріальних засобів, шукайте лікаря. Щодо інших ліків залежить від країни, де ви перебуваєте.

Також важливо знати основні аналоги ліків, які можуть вам знадобитися і чим можна замінити ті препарати, до яких ви звикли в Україні.

Чим замінити ферменти, антигістамінні та інші препарати за кордоном

Медикаменти, які використовують при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (ШКТ) для зниження кислотності і т.д. (інгібітори протонової помпи) – Омез, Рабімак, Барол, Парієт, Пангастро, Золопент, Нольпаза, Контролок, Нексіум, Езолонг.

Їх зарубіжні аналоги :

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  • Нексіум (Esomeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg
  • Loseс, Antramups (Omeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg
  • Pariet (Rabeprazole) – tab – 10 mg, 20 mg
  • Controloc, Controloc Control, Appryo, Acidwell, Alapanzol, (Pantoprazole) – tab 20 mg, 40 mg.

Препарати, які підвищує моторику шлунково-кишкового тракту тобто прокінетики: Ітомед, Ганатон, Мосід, Мотіліум, Домрід, Моторікс.

Їх зарубіжні аналоги :

  • Прокіт, Зофран, Ганатон (Ітопрід) Домперідон – 1 А Фарма.
  • Oroperidys, Motilium (Domperidone)

Засоби від алергії (антигістамінні) за кордоном шукайте по двох основних діючих речовин – дезлоратадин та фексофенадин
Засоби від алергії (антигістамінні) за кордоном шукайте по двох основних діючих речовин – дезлоратадин та фексофенадин / Фото: dr_belinskaya

Ферментні препарати : Креон, Ерміталь, Пангрол, Мезім, Панзінорм.

Їхні аналоги – Креон (панкреатин), Kreon 10000 у Польщі можна придбати без рецепта

Спазмолітики : Дуспаталін, Меверін.

Аналоги:

  • Duspatalin Retard,
  • Duspatalin,
  • Mebeverin dura,
  • Colofac,
  • Duspatal (mebeverine).

Гепатопротектори (Препарати урсодезоксихолевої кислоти): Урсофальк, Урсолізін, Урсаза, Урсосан, Урсохол, Укрл, Урсолов, Холудексан, Урсоност.

Їхні аналоги :

  • Intron A,
  • Ursobilane,
  • Ursochol,
  • Ursofalk (Ursodeoxycholic Acid).

Сорбенти: Сорбекс, Атоксіл, Смекта, Ентеросгель, Біле вугілля.

Їхні закордонні аналоги :

  • Diosmectal,
  • Diosmectite Mylan,
  • Smectalia, Colina, Smecta (bentonite).

Месалазин, протизапальний кишковий засіб або Салофальк, Пентасо, Месакол, Осокол

Аналоги : Claversal, Mezavant, Asacol, Salofalk (mesalazine)

Протидіарейні засоби : Іммодіум, Лоперамід.

Аналоги : Імодіум, Іммодіум, Діарфін (лоперамід)

Ентерол та його аналоги, протидіарейний та протимікробний засіб – це БАД, а не лікарський препарат
Ентерол та його аналоги, протидіарейний та протимікробний засіб – це БАД, а не лікарський препарат / Фото: dr_belinskaya

Препарати протиблювотні: Церукал, Метоклопрамід.

Зарубіжні аналоги :

  • Емперід,
  • Cerucal,
  • Oroperidys,
  • Digestivo S,
  • Pellegrino,
  • Metoclopramidum Polpharma,
  • Metoclopramida Accord,
  • Paspertin (Metoclopramide).

Також раніше відомий український педіатр Євген Комаровський розповів, які ліки не допоможуть при проблемах із серцем.

А ще дізнайтесь, чи можуть вітаміни, які приймаються для профілактики, зашкодити.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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