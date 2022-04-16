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Прививки во время войны – зачем сейчас вакцинироваться и как получить препарат бесплатно

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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16 апреля, 15:55
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Риск инфекционных болезней в военное время резко увеличивается, прививки сейчас – это лучший способ сохранить свое здоровье. Где взять вакцину бесплатно – в статье
Прививки во время войны защитят от особо опасных инфекций, поэтому вакцинацию делать важно и нужно, и детям, и взрослым
Прививки во время войны защитят от особо опасных инфекций, поэтому вакцинацию делать важно и нужно, и детям, и взрослым / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Гепатиты, туберкулез, столбняк – риски "подхватить" эти инфекционные заболевания в военное время растут, поскольку мы вынуждено находимся в плохих условиях жизни, не всегда можно вовремя обработать рану или элементарно помыть руки. В итоге если вовремя не оказать помощь, что не всегда возможно, особенно в городах, где больницы и клиники разрушены – то может произойти осложнение заболевания, вплоть до смерти.

Прививки сейчас особенно важны, тем более для детей, от каких болезней защитит вакцинация и где ее получить бесплатно – рассказали в Минздраве Украины.

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Большинство инфекционных болезней легче предотвратить вакцинацией
Большинство инфекционных болезней легче предотвратить вакцинацией / Фото: freepik.com

Большинство инфекционных болезней легче предотвратить вакцинацией. В Украине, как и во многих странах, для этого утвержден Национальный календарь профилактических прививок. Это документ, в котором собран перечень прививок от наиболее опасных инфекционных заболеваний, озвучены сроки вакцинации для наиболее эффективной защиты.

В календаре Украины – прививка против десяти инфекционных заболеваний: гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции (Hib), кори, краснухи и эпидемического паротита ("свинки"). Вакцины для таких прививок государство закупает за свой счет.

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Детям особенно важно не пропускать прививки, а в условиях войны получить вакцину можно в ближайшем к вам медицинском учреждении
Детям особенно важно не пропускать прививки, а в условиях войны получить вакцину можно в ближайшем к вам медицинском учреждении / Фото: freepik.com

Прививку можно сделать бесплатно у педиатра или семейного врача, с которым заключена декларация. А в условиях войны – в ближайшем к вам медицинском учреждении, которое оказывает первичную помощь. Декларацию для этого перезаключать не нужно.

Некоторые вакцины однокомпонентны (защищают от одного заболевания), другие – многокомпонентны (от двух или более заболеваний). Все вакцины, зарегистрированные в Украине, качественные, эффективные и безопасные. Если вы пропустили какую-либо из доз прививок, не стоит переживать.

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Пропуск прививки не означает, что нужно начинать серию уколов вакцин сначала. Независимо от того, сколько прошло времени, нужно обратиться к врачу и наверстать пропущенные дозы как можно скорее.

Также ранее мы писали про инфекции во время войны – 7 случаев, когда срочно нужна медицинская помощь.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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