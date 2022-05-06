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Постійний стрес – це небезпечно: 6 наслідків для організму

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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6 травня, 11:31
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Центральна нервова, ендокринна та серцево-судинна системи погіршуються через систематичний стресовий стан. Про інші системи – в матеріалі
Постійний стрес - це небезпечно: 6 наслідків стресового стану на організм
Постійний стрес - це небезпечно: 6 наслідків стресового стану на організм / Фото: Pexels

Стрес – це захисна реакція організму на зовнішні подразники. З 24 лютого стресові ситуації для українців стали "нормою". Не слід забувати про негативний вплив стресу на організм. В Telegram-каналі "Психологічна підтримка", розповіли про 6 систем організму, які погіршуються через стрес та яка профілактика стресових станів.

1 – центральна нервова й ендокринна системи

Під впливом хронічного стресу ЦНС стає вразливою, що призводить до змін у поведінці людини: переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками та соціальної абстиненції.

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2 – респіраторна та серцево-судинна системи

При стресі у людини часто прискорюється дихання, яке завдає труднощів людям з астмою чи емфіземою. Серце під час стресу працює швидше. Судини стискаються і спрямовують більше кисню в м’язи задля забезпечення сили термінової реакції. Це сприяє підвищенню кров’яного тиску. Систематична гіпертонія посилює ризик інсульту та серцевого нападу.

3 – м’язова система

При хронічному стресі м’язи в постійній напрузі, що призводить до больових відчуттів у тілі.

4 – травна система

Стрес (хронічний теж) впливає на особливості транспортування їжі травною системою. Наслідки різні, враховуючи медичну історію організму людини: діарея, закрепи, нудота, блювота та біль в животі.

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5 – імунна система

Гормони стресу роблять імунну систему вразливішою до вірусних захворювань. Як результат – необхідний час для відновлення організму після хвороби та травми збільшується.

6 – репродуктивна система

Від регулярного емоційного виснаження під впливом стресу в чоловіків зменшується рівень тестостерону (в окремих випадках – імпотенція). У жінок можлива нерегулярна менструація та посилені больові відчуття.

Щоб не довести свій організм до такого, необхідно завчасно здійснювати профілактику стресових станів, – зазначають в Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

А саме:

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  • Займатися спортом.
  • Бути соціально активним – спілкуватися з друзями та рідними.
  • Не забувати про хобі – малювання, прослуховування улюбленої музики тощо.
  • Повернутися до рутинних звичок. Писати плани на день та виконувати їх з огляду на графік.
  • Нормалізувати сон.

Також ми писали, які продукти наприкінці весни підтримають імунітет й травлення.

Якщо ж ви побоюєтеся нітратів у ранніх овочах, дізнайтеся, як вибирати плоди та уникнути отруєння "хімією".

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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