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Сезонна їжа – які продукти наприкінці весни підтримають імунітет та травлення

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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28 квітня, 15:00
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Наприкінці квітня – у травні підтримати травлення допоможуть нежирне м'ясо, риба, яйця, сир, овочі та фрукти. А ось кава та міцний алкоголь у цей сезон краще обмежити
Овочі, нежирне м'ясо та риба, яйця, кисломолочка - ці продукти наприкінці весни підтримають імунітет та травлення
Овочі, нежирне м'ясо та риба, яйця, кисломолочка - ці продукти наприкінці весни підтримають імунітет та травлення / Фото: unsplash.com, freepik.com

Чим ближче літо – тим частіше можуть загостритися проблеми із травленням у людей, яких і так непокоїть шлунок, запори, здуття тощо. Зараз через війну з Росією більшість із нас харчується незбалансовано.

Щоб налагодити травлення, підтримати імунну систему і зуміти протистояти стресу, важливо включати до раціону певні продукти – які, підказала доктор тибетської традиційної медицини (ТТМ), фізіотерапевт Олена Бєляєва .

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Олена Бєляєва
Олена Бєляєва / Фото: пресслужба

Кому особливо важливо стежити за харчуванням

Особливо уважним до свого здоров'я цього сезону, згідно з ТТМ, слід бути людям із конституцією вогню. Тобто тим, у кого "слабкі" органи травлення, часто загострюється гастрит і т.д.

Перше правило для таких людей – не перегріватися, як зовні, так і внутрішньо – тобто не захоплюватися гарячими та маслянистими стравами, – радить Олена Бєляєва. Оскільки цього року дуже легко в тілі накопичується і проявляється першоелемент вітер.

Люди з конституцією вітру реагують на будь-яку зміну зовнішнього та внутрішнього середовища та вкрай чутливі до погодних змін, вони часто мерзнуть.

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Основний принцип харчування на найближчий місяць – ситна, але не масляниста та не жирна їжа
Основний принцип харчування на найближчий місяць – ситна, але не масляниста та не жирна їжа / Фото: unsplash.com

Щоб бути у формі за будь-якого типу конституції тіла, цього сезону їмо досить ситну їжу , але не гарячу та маслянисту. Такий основний принцип харчування на найближчий місяць.

Як підтримати травну систему наприкінці весни

Отже, в раціоні на найближчий місяць має бути:

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  • Білки тваринного походження, тобто нежирне м'ясо та риба, яйця, сир. Для цього сезону на сніданок добре підійдуть ледачі вареники з сиру або сирна запіканка з ягодами. З м'яса добре підійдуть яловичина, нежирна свинина, індичка, особливо супи з них.
  • Тепер, мабуть, єдиний сезон року, коли для харчування підходить свинина, але не у вигляді шашлику! Яйця краще їсти відвареними або у вигляді парового омлету.
  • Обмежуємо тваринні жири, залишаємо тільки свіже вершкове масло: воно як не дивно, навіть лікує жовч. З рослинних олій рекомендую оливкову, лляну, виноградну, соняшникову, гарбузову, кокосову.

Зі складних вуглеводів акцентуємося на крупах, а саме – на пшениці Ця крупа прохолодна за своїми властивостями та поживна.

З м'яса для харчування в травні добре підійдуть яловичина, свинина нежирна, індичка, особливо супи з них
З м'яса для харчування в травні добре підійдуть яловичина, свинина нежирна, індичка, особливо супи з них / Фото: freepik.com

Спеції – залишаємо не гострі: кардамон, корицю, аніс, бадьян, куркуму, коріандр, зіру, кмин, розмарин. Гострі перці та імбир краще виключити, іноді можна піпілінг (довгий індійський перець). Овочі, фрукти та ягоди намагаємося їсти в середині дня.

На сніданок їх краще трохи обробити термічно – пам'ятайте про теплі сніданки та їх користь для підтримки травлення! З напоїв цього сезону підходять домашній кефір або кисле молоко, а також напої на основі молочної сироватки, домашній квас, свіжі компоти зі спеціями.

Каву у травні краще обмежити, міцний алкоголь виключити, а вино розбавляти водою
Каву у травні краще обмежити, міцний алкоголь виключити, а вино розбавляти водою / Фото: Unsplash

Каву цього сезону краще обмежити, міцний алкоголь виключити, вино розбавляти водою (віддавайте перевагу білому). Підсумок: Їжа має бути поживною, ситною, але не гарячою за властивостями.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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