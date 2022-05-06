Постоянный стресс – это опасно: 6 последствий для организма

Центральная нервная, эндокринная и сердечно-сосудистая системы ухудшаются из-за систематического стрессового состояния. О других системах – в материале

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Стресс – это защитная реакция организма на внешние раздражители. С 24 февраля стрессовые ситуации для украинцев стали "нормой". Не следует забывать о негативном влиянии стресса на организм. В Telegram-канале "Психологическая поддержка", рассказали о 6 системах организма, которые ухудшаются из-за стресса и о профилактике стрессовых состояний.

1 – центральная нервная и эндокринная системы

Под влиянием хронического стресса ЦНС становится уязвимой, что приводит к изменениям в поведении человека: переедание, недоедание, злоупотребление алкоголем, наркотиками и социальной абстиненции.

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2 – респираторная и сердечно-сосудистая системы

При стрессе у человека часто ускоряется дыхание, которое доставляет трудности людям с астмой или эмфиземой. Сердце во время стресса работает быстрее. Сосуды сжимаются и направляют большее количество кислорода в мышцы для обеспечения силы срочной реакции. Это способствует повышению кровяного давления. Систематическая гипертония усиливает риск инсульта и сердечного приступа.

3 – мышечная система

При хроническом стрессе мышцы в постоянном напряжении, это приводит к болевым ощущениям в теле.

4 – пищеварительная система

Стресс (хронический тоже) влияет на особенности транспортировки пищи пищеварительной системой. Последствия разные, учитывая медицинскую историю организма человека: диарея, запоры, тошнота, рвота и боль в животе.

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5 – иммунная система

Гормоны стресса делают иммунная система более уязвимой к вирусным заболеваниям. Как результат – необходимое время для восстановления организма после болезни и травмы увеличивается.

6 – репродуктивная система

От регулярного эмоционального истощения под влиянием стресса у мужчин уменьшается уровень тестостерона (в отдельных случаях – импотенция). У женщин возможна нерегулярная менструация и усиленные болевые ощущения.

Чтобы не довести свой организм до такого, необходимо заблаговременно осуществлять профилактику стрессовых состояний, – отмечают в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

А именно:

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Заниматься спортом.

Быть социально активным – общаться с друзьями и родными.

Не забывать о хобби – рисовании, прослушивании любимой музыки и т.д.

Вернуться к рутинным привычкам. Писать планы на день и выполнять их с учетом графика.

Нормализовать сон.

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