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Чому вакцинація важлива, хоча вакциновані від ковіду хворіють – пояснив лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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11 лютого, 06:00
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Євген Комаровський нагадав, що вакциновані від ковіду хворіють, але коронавірус у них протікає легше і шанси потрапити до реанімації у вакцинованих – мінімальні

Чому вакцинація важлива і Євген Комаровський продовжує вважати, що робити щеплення проти коронавірусу все ще потрібно? Прохання переконати супротивників щеплень кандидат медичних наук отримав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24": і одразу відповів на запитання телеглядачів.

Насправді довести, що "Омікрон" протікає легше, ніж саме "Дельта" поки що ніхто не може, – каже відомий педіатр. – Штам прийшов у популяцію, де мало людей без імунного захисту – вона з'явилася через вакцинацію і після придбання власних антитіл, коли людина перехворіла.

Якщо вірус потрапить безпосередньо в клітину, то має спрацювати Т-клітинний імунітет, який вб'є і вірус, і клітину

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Саме вакцинація потрібна для запобігання тяжкому перебігу коронавірусу, ризику потрапити в реанімацію та померти
Саме вакцинація потрібна для запобігання тяжкому перебігу коронавірусу, ризику потрапити в реанімацію та померти / Фото: unsplash.com

Так от, Євген Комаровський наголошує, що і Т-клітинний імунітет, і загальний імунітет стимулюється вакцинацією.

Якщо антитіла, які з'явилися після того, як людина перехворіла, не спрацьовують, то Т-клітинний імунітет якраз спрацьовує. Тобто хвороба виникає, але важкі форми не розвиваються саме завдяки вакцині, – каже лікар Комаровський. – І я наполягаю, що саме вакцинація потрібна для запобігання тяжкому перебігу хвороби, ризику потрапити в реанімацію та померти.

Також кандидат медичних наук наголосив, що саме завдяки "Омікрону" кожен може проаналізувати один із міфів про вакцинацію – інформацію про те, як виробники вакцин нас наживаються.

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Нині попит на вакцини різко впаде, оскільки більша частина населення вже з щепленням та своїми антитілами. І той самий Пфайзер ризикує втратити мільйони, – каже Євген Комаровський. – От коли він виробляє "Віагру", то це дохід назавжди. А виробники саме вакцин постійно ризикують мільярдами та обговорювати, як вони на нас заробляють, дуже слизько.

Читайте також: "Коли викликати швидку при ковіді та ГРВІ" і "Як розпізнати "Омікрон" за двома головними симптомами".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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