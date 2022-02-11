Чому вакцинація важлива, хоча вакциновані від ковіду хворіють – пояснив лікар Комаровський

Євген Комаровський нагадав, що вакциновані від ковіду хворіють, але коронавірус у них протікає легше і шанси потрапити до реанімації у вакцинованих – мінімальні

Чому вакцинація важлива і Євген Комаровський продовжує вважати, що робити щеплення проти коронавірусу все ще потрібно? Прохання переконати супротивників щеплень кандидат медичних наук отримав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24": і одразу відповів на запитання телеглядачів.

Насправді довести, що "Омікрон" протікає легше, ніж саме "Дельта" поки що ніхто не може, – каже відомий педіатр. – Штам прийшов у популяцію, де мало людей без імунного захисту – вона з'явилася через вакцинацію і після придбання власних антитіл, коли людина перехворіла.

Якщо вірус потрапить безпосередньо в клітину, то має спрацювати Т-клітинний імунітет, який вб'є і вірус, і клітину

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Саме вакцинація потрібна для запобігання тяжкому перебігу коронавірусу, ризику потрапити в реанімацію та померти / Фото: unsplash.com

Так от, Євген Комаровський наголошує, що і Т-клітинний імунітет, і загальний імунітет стимулюється вакцинацією.

Якщо антитіла, які з'явилися після того, як людина перехворіла, не спрацьовують, то Т-клітинний імунітет якраз спрацьовує. Тобто хвороба виникає, але важкі форми не розвиваються саме завдяки вакцині, – каже лікар Комаровський. – І я наполягаю, що саме вакцинація потрібна для запобігання тяжкому перебігу хвороби, ризику потрапити в реанімацію та померти.

Також кандидат медичних наук наголосив, що саме завдяки "Омікрону" кожен може проаналізувати один із міфів про вакцинацію – інформацію про те, як виробники вакцин нас наживаються.

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Нині попит на вакцини різко впаде, оскільки більша частина населення вже з щепленням та своїми антитілами. І той самий Пфайзер ризикує втратити мільйони, – каже Євген Комаровський. – От коли він виробляє "Віагру", то це дохід назавжди. А виробники саме вакцин постійно ризикують мільярдами та обговорювати, як вони на нас заробляють, дуже слизько.

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