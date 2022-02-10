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Коли викликати "швидку" при ковіді та ГРВІ – відповів доктор Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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10 лютого, 06:00
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Самолікування при ковіді потрібно припиняти, якщо день за днем стає гірше і з'явився новий симптом. Євген Комаровський також розповів, що робити при ГРВІ

Викликати "швидку" при коронавірусі, якщо стан стабільний, не треба: ваш сімейний лікар підкаже, як лікувати ковід у домашніх умовах. Коли самолікування ГРВІ або коронавірусу потрібно терміново припинити та звернутися до лікаря, Євген Комаровський розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

На превеликий жаль ставлення до слова "самолікування" у нас на пострадянському просторі не має нічого спільного з рекомендаціями щодо самолікування ВООЗ, всесвітньої організації охорони здоров'я, – каже доктор Комаровський, – у нас однозначно в самолікування вкладається негативний сенс.

ВООЗ каже, що кожна людина має знати і вміти, як допомогти собі при стандартних розладах здоров'я, що часто зустрічаються. Якщо у людини щонайменше на рік тричі кашель, нежить, то він має вміти сам собі допомогти.

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Коли звертатися до лікаря під час лікування ГРВІ

Як підкреслює популярний педіатр, дитину неможливо виростити без нежитю, і кожен з батьків знає, що діти хворіють, і має вміти їм допомогти. Але самолікування має бути відповідальним, поінформованим та обмеженим у часі.

Самолікування ГРВІ або ковіда має бути відповідальним, поінформованим та обмеженим у часі.
Самолікування ГРВІ або ковіда має бути відповідальним, поінформованим та обмеженим у часі. / Фото: freepik.com

Якщо лікуєте п'ять днів ГРВІ та не стає легше тоді вистачить, йдіть до лікаря. Найголовніша ознака, що самолікування не допомагає і потрібно припиняти, це виникнення симптому, якого раніше у житті ніколи не було.

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Тобто, якщо ви вже відчували такі симптоми, то не варто панікувати. Але коли, наприклад, температура 37,1, а слабкість така, що неможливо стати і цього ніколи раніше не було – то вам терміново потрібен лікар. Це стосується всіх і груп ризику, і здорових людей.

Другий важливий момент, якщо два дні поспіль ви говорите фразу "сьогодні ще гірше, ніж учора", то негайно звертайтеся до лікаря, – каже Євген Комаровський. – Це головні ознаки, коли слід терміново припинити самолікування застуди чи ГРВІ.

Коли викликати "швидку" при ковіді

Щодо ковіда, зараз у кожного вдома має бути пульсоксиметр, а якщо його немає, то треба знати, де ви візьмете прилад, щоб міряти сатурацію, якщо захворієте.

Якщо захворіли на ковід і сатурація – вище 94, то все нормально, якщо ж нижче – відразу до лікаря, – каже Євген Комаровський. – Якщо важко дихати, слабкість не дозволяє підвестися, суїцидальні думки, депресія, неадекватна поведінка – теж терміново до лікаря.

Для дітей за будь-яких вірусних інфекцій сигналом термінового звернення до лікаря є різке збліднення шкіри. Тобто шкіра у дітей при ГРВІ рожева, а тут ви помітили, що дитина різко зблідла – викликайте лікаря.

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Привід для виклику лікаря – повна відсутність ефекту від жарознижувальних при високій температурі
Привід для виклику лікаря – повна відсутність ефекту від жарознижувальних при високій температурі / Фото: freepik.com

Також привід для виклику лікаря – відсутність ефекту від жарознижувальних. Тобто, якщо висока температура не знизилася навіть на градус, викликайте "швидку".

Читайте також: "Які два головні симптоми у "Омікрону"; " Як поводитися в очікуванні нової хвилі ковіда .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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