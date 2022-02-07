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Чи потрібно робити бустер у розпал епідемії ковіду – думка лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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7 лютого, 07:30
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Євген Комаровський спростував міф, що вакцинацію у розпал епідемії робити небезпечно – можна йти як на основне щеплення від ковіду, так і на бустерну дозу

Періодично суспільству "вкидають" міф, що вакцинацію не проводять під час епідемії, що обурює Євгена Комаровського. Що нібито щеплення – це профілактичні заходи лише до початку масової захворюваності. Чому це неправда, популярний педіатр розповів в ефірі програми "Підсумки місяця із доктором Комаровським на каналі "Україна 24".

Люди, епідемія поліомієліту зупинена саме вакцинацією, у її розпал, – каже Євген Комаровський. – Епідемія дифтерії в 1991-95 рр. теж зупинена саме масовою вакцинацією, і теж у її розпал. Вакцинація потрібна навіть у розпал пандемії, і вона реально захищає.

Якщо ви тільки сьогодні отримали вакцину і сьогодні зустрілися з вірусом, це ніяк не погіршує ваші шанси та прогноз, зазначає кандидат наук

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Щеплення у розпал епідемії не заважає вашому організму виробляти антитіла проти коронавірусу
Щеплення у розпал епідемії не заважає вашому організму виробляти антитіла проти коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

І не заважає вашому організму виробляти антитіла проти коронавірусу. Ризику для здоров'я від вакцини немає Зате багаторазово підвищуються шанси перенести хворобу легко, якщо ви заразитеся ковідом.

Так, вакцина повністю не захистить вас від хвороби, – каже кандидат медичних наук. – Але дасть вам шанси перенести захворювання якомога легше і не потрапити до реанімації.

Також читайте: "Чи будуть антитіла, якщо перехворів на ковід безсимптомно".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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