Чи потрібно робити бустер у розпал епідемії ковіду – думка лікаря Комаровського

Євген Комаровський спростував міф, що вакцинацію у розпал епідемії робити небезпечно – можна йти як на основне щеплення від ковіду, так і на бустерну дозу

Періодично суспільству "вкидають" міф, що вакцинацію не проводять під час епідемії, що обурює Євгена Комаровського. Що нібито щеплення – це профілактичні заходи лише до початку масової захворюваності. Чому це неправда, популярний педіатр розповів в ефірі програми "Підсумки місяця із доктором Комаровським на каналі "Україна 24".

Люди, епідемія поліомієліту зупинена саме вакцинацією, у її розпал, – каже Євген Комаровський. – Епідемія дифтерії в 1991-95 рр. теж зупинена саме масовою вакцинацією, і теж у її розпал. Вакцинація потрібна навіть у розпал пандемії, і вона реально захищає.

Якщо ви тільки сьогодні отримали вакцину і сьогодні зустрілися з вірусом, це ніяк не погіршує ваші шанси та прогноз, зазначає кандидат наук

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Щеплення у розпал епідемії не заважає вашому організму виробляти антитіла проти коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

І не заважає вашому організму виробляти антитіла проти коронавірусу. Ризику для здоров'я від вакцини немає Зате багаторазово підвищуються шанси перенести хворобу легко, якщо ви заразитеся ковідом.

Так, вакцина повністю не захистить вас від хвороби, – каже кандидат медичних наук. – Але дасть вам шанси перенести захворювання якомога легше і не потрапити до реанімації.

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