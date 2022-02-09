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Лікар Комаровський назвав 2 головних симптоми "Омікрону" та порадив лікування

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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9 лютого, 07:30
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Сильний біль у горлі та слабкість на самому початку хвороби – ці дві ознаки, як зазначив Євген Комаровський, відрізняють "Омікрон" від інших штамів коронавірусу

Симптоми коронавірусу нам уже відомі, але запідозрити, що людина захворіла саме на "Омікрон", допоможуть саме два відмінні симптоми. Як зрозуміти, що ви захворіли саме на "Омікрон", на це та інші питання кандидат медичних наук відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Висока температура, занепад сил, кашель – крім цих симптомів коронавірусу штам "Омікрон" відрізняється сильною слабкістю та болем у горлі.

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Саме у "Омікрона" є 2 принципові симптоми, що відрізняють цей штам від "Дельти" та інших видів ковіду, – каже Євген Комаровський, – це дуже сильна слабкість та дуже сильний біль у горлі.

Тобто, за словами відомого педіатра, навіть за температури 37,5 чоловік не може встати з ліжка не від спеки, а від слабкості. Тобто при "Омікроні" слабкість виникає на початку хвороби, а при захворюванні на "Дельту" або інші штами – тільки з часом перебігу хвороби, а не в перші її дні.

Другий симптом – дуже часті скарги на біль у горлі, щоб було боляче ковтати, такого за симптоматикою ковіду раніше не помічали", – каже доктор Комаровський, – принаймні цей симптом виникав у поодиноких випадках, а при "Омікроні" – відразу.

Біль у горлі, спричинений "Омікроном", ГРВІ або ангіною полегшують морозивом, це світова практика
Біль у горлі, спричинений "Омікроном", ГРВІ або ангіною полегшують морозивом, це світова практика / Фото: freepik.com

До речі, до болю в горі може призвести і переохолодження, не обов'язково вірус, але при "Омікроні" горло може хворіти настільки сильно, що навіть важко дихати.

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Усі знають, як зняти сильний біль у горлі при ГРВІ та навіть ангіні? Якщо сильно болить горло, то треба їсти морозиво, – каже кандидат медичних наук, – це не жарт, а стандарти лікування, оскільки холод дає анестезію та зменшує набряк слизової оболонки гортані.

Також читайте "Що робити в очікуванні нової хвилі ковіда".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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