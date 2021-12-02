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Чи потрібно парити ноги за будь-якої хвороби – порада лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
2 грудня, 07:30
В закладинки
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Процедура "парити ноги" не має відношення до цивілізованої медицини". І якщо вам допомагає тепла ванна для ніг, то ефект в основному психотерапевтичний
Парити ноги при будь-якій хворобі не потрібний ефект від процедури - в основному психотерапевтичний
Парити ноги при будь-якій хворобі не потрібний ефект від процедури - в основному психотерапевтичний / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви парили ноги в дитинстві, коли застуджувалися ? Ні? Тоді вам пощастило. А от решті лікарі опікових центрів співчувають. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" поділився своїми враженнями від цієї процедури та пояснив, чому ми продовжуємо так робити .

Якщо у вашій родині було прийнято парити ноги за будь-якої хвороби, то ви абсолютно переконані в тому, що це допомагає, – пояснив позицію багатьох батьків Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною". – Але насправді процедура "парити ноги" не має жодного відношення до цивілізованої медицини.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, найстрашніше те, що батьки підливають окріп у таз, куди діти опускають ніжки. Тому величезна кількість ошпарених дітей потім надходить до лікарні. І лікарі опікових центрів хапаються за голову побачивши чергову дитину після того, як батьки своїми руками обпалили йому ноги окропом.

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Багато років тому навіть у підручниках для фельдшерів писали, що гарячі ванни для ніг – це коли температура води 40°C, – сказав лікар Комаровський в інтерв'ю для каналу "Україна". – Але для багатьох батьків – це недостатньо гаряче. Їм треба, щоб пекло!

Мало того, бабусі та дідусі переконують молодих батьків, що це правильно: раніше всі так лікувалися від застуди та інших хвороб.

У будь-якому випадку, навіть якщо вам допомагає ванна 40°C, то ефект переважно психотерапевтичний", – сказав кандидат медичних наук у програмі "Ранок з Україною.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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