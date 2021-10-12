Чи потрібно видаляти аденоїди дитині – думка лікаря Комаровського

Якщо дитина може дихати носом і висипається, то на аденоїди можна не звертати уваги. Про це відомий педіатр розповів у програмі "Ранок з Україною"

Якщо дитина може дихати носом і висипається, то аденоїди не потрібно видаляти / Фото: Колаж: Сьогодні

Восени батьки часто задають лікаря-педіатра таке питання: "Якщо у дитини збільшилися аденоїди, їх потрібно лікувати або видаляти? " Кандидат медичних наук відповів в рубриці "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", як потрібно вчинити.

Як лыкувати аденоїди у дитини, якщо збільшилися?

Коли у дитини збільшуються аденоїди, батьки у ту ж мить б'ють на сполох. У хід йдуть різні варіанти лікування.

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Способи лікування аденоїдів у вигляді таблеток і прогрівання – це реалізація нашого ментального принципу "треба щось робити", – сказав Євген Комаровський в програмі "Ранок з Україною". – Насправді ніяких консервативних методів лікування аденоїдів не існує. Аденоїди можна або видалити, або залишити в спокої.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, є певні фактори навколишнього середовища, які принципово впливають на зростання аденоидной тканини.

А чому збільшуються аденоїди у дітей?

Це сухе і тепле повітря, малорухливий спосіб життя, надлишкова маса тіла, зловживання солодким.

Вважається, що аденоїди активно ростуть у дитини до 6-8-річного віку. Після чого починають зменшуватися, – пояснив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – До підліткового віку вони практично зникають. Якщо дитина може дихати носом і висипається, то на аденоїди можна не звертати уваги.

Але що потрібно неодмінно зробити, щоб уповільнити зростання аденоидной тканини і дочекатися рятівного віку 6-8 років?

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Як уповільнити зростання аденоїдів

Батькам варто врахувати наступні умови для дитини: чиста і прохолодна спальня, тепла піжама, температура в приміщенні не вище 20 ° C і вологість повітря 40-60%.

Чиста і прохолодна спальня, температура в приміщенні не вище 20° C допоможуть уникнути проблем з аденоїдами / Фото: freepik.com

А також спорт і профілактика ГРВІ, не зловживати солодким. Всі питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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