Куди на канікули? В казку! 5 місць в Україні, які здивують дітей

Осінні канікули стартують з 25 по 31 жовтня. Батьки, не втрачайте моменту і вирушайте з найменшими в незабутню подорож. Ми розповімо про 5 локацій, які здивують вашу дитину

5 місць в Україні, які здивують дітей

Поціновувачам закордонних поїздок рекомендуємо читати попередню статтю "Сьогодні" про відпочинок в Туреччині. Ми розповідали про ТОП-5 курортів для релаксу в жовтні. Любителі українських локацій, гортайте вниз!

Як щодо ферми равликів на Львівщині?

Якщо ваша дитина в душі зоолог і в неї чимало питань про кожну з істот, то повезіть її в "Західний равлик". Повірте, про Інстаграм на фермі та ігри на телефоні дитина не згадає.

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/ Фото: zakhidnyy-ravlyk.com

Бо разом з екскурсоводом ви дізнаєтеся логістику вирощування равликів, побачите ікринки, які є делікатесом і тисячне сімейство. А ще для вас влаштують равликові перегони. І все за 45 хвилин. Завершіть екскурсію дегустацією делікатесу.

/ Фото: zakhidnyy-ravlyk.com

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Екскурсії проводять лише в суботу та неділю о 14:00 та о 16:00 годинах.

Ціна: прайс екскурсії за особу – 100 гривень. Прайс дегустації від 250 до 400 гривень. В найбюджетнішу вартість входить: основна страва з равликів, грінки, келих вина та трав’яний чай.

Де шукати: у Львівській області в с. Солонка, вул.І Сірка, 4.

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Далі цікавіше – музей DinoPark просто неба на Івано-Франківщині

Ходити в типові музеї для дітей не так захопливо, як завітати в локацію просто неба, яку оточує смерековий ліс. І головні "жителі" цього музею – динозаври та комахи-гіганти. Прогулянка локацією викличе неймовірні емоції, бо це новий досвід. І не лише для дітей, а й для батьків.

/ Фото: Instagram: dinopark_karpaty

Коли "познайомитеся" з усіма істотами, то завітайте в "Дім велетня" на території. Всередині його домівки всі предмети збільшені, тож дитина почуватиме себе, ніби в мультфільмі.

/ Фото: Google Maps

І не проходьте повз тунель бажань зі штучних кісток динозаврів.

/ Фото: Google Maps

Ціна: квиток в музей дитячий – 75 гривень, а дорослий (від 12 років) – 200 гривень. Вхід у "Дім велетня" – 100 гривень.

Де шукати: 5 км від Буковелю в с. Поляниця (біля туристичної локації Перевернутої хати).

Далі – авіапригоди на літаку ЯК-40 неподалік Києва!

Якщо ваша дитина мріяла спробувати себе в амплуа пілота, то завітайте в заміський комплекс Yellow Plane. На території є ресторан та три двомісні будиночки для проживання.

/ Фото: yellowplane.ua

Але його родзинка – це жовтий літак ЯК-40, який відчинений для відвідин. Всередину туристи заходять, щоб побачити "машину" та почути про неї цікавинки від екскурсовода. І зробити селфі в кабіні пілота, а ще протестувати авіасимулятор, щоб відчути себе головним.

/ Фото: yellowplane.ua

Ціни: вхід у літак – 15 гривень, або ж безоплатний, якщо ви є гостем ресторану та придбали їжу. Тест-драйв авіасимулятора – 50 гривень за 10 хв. Проживання в будиночках – 700 гривень за доба.

Де шукати: на 57-му кілометрі траси Київ – Житомир.

Як щодо відвідин "Feldman Ecopark" на Харківщині?

Колись на території "Feldman Ecopark" був піонерський табір, а сьогодні – це місце, де люди почувають себе однією родиною разом з тваринами. До речі, там їх близько 2 тисяч, деякі з них занесені до Червоної книги України.

Та це не типовий зоопарк, тут ви познайомитеся з чотирилапими ближче в контактному дворику. На цій території діти зможуть погладити тваринок, а не дивитися на них через клітку, як в багатьох зоопарках. Малеча здивується!

/ Фото: Facebook: Фельдман Экопарк

В альтернативному зоопарку також проводять розважальні та анімаційні програми, а ще майстер-класи. Для найменших є пісочниця та дитячі зони з розвагами.

/ Фото: Facebook: Фельдман Экопарк

Ціни: вхід безоплатний для всіх, якщо хочете дослідити зоопарк з екскурсоводом, то доплатіть 30 гривень за одного. Екскурсія триватиме орієнтовно 1 годину.

Де шукати: в Харківській області в селищі Лісне, вул. Київське шосе, 12.

Ще одна локація для поціновувачів тварин – "Садиба Єнота" на Львівщині

Люди обожнюють "Садибу Єнота", бо їх на території чекають не лише 4 єноти, а й інші тваринки. Серед них – ослики, страуси, овечки та інші. На локації роблять не лише фото для малечі, а також катають їх на осликах. Також є батут для найменших.

/ Фото: Facebook: Садиба Єнота

/ Фото: Facebook: Садиба Єнота

Та не враженнями єдиними. В садибі готують барбекю за попереднім замовленням. Їжу пропонують за помірними цінами та влаштують трапезу в альтанках.

Ціни: вхідний безлімітний квиток – 30 гривень за дітей та 60 гривень за батьків. Шашлик – від 30 гривень за 100 г, 35 гривень порція картоплі запеченої та бограч – 65 гривень.

Де шукати: на території кафе "Трафік" поблизу Буська і Верблян.

Нещодавно ми розповідали, що в київському зоопарку тріснуте скло у вольєрі з хижаками заклеїли аплікацією.