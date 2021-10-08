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СЬОГОДНІ Life Здорово

Як правильно вимірювати тиск гіпертонікам – 5 правил від Євгена Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
8 жовтня, 08:20
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Лікар Комаровський радить вимірювати тиск через 30 хвилин після пробудження, і врахувати ряд нюансів – про це педіатр розповів у програмі "Ранок з Україною"
Щоб правильно вимірювати тиск, гіпертонікам важливо врахувати ряд правил
Щоб правильно вимірювати тиск, гіпертонікам важливо врахувати ряд правил / Фото: Колаж: Сьогодні

При гіпертоні не потрібно нагадувати, як важливо стежити за тиском. Але виявилося, що гіпертоники його не завжди правильно вимірюють. Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" назвав правила, яких потрібно обов'язково дотримуватися.

Як же виміряти тиск самому правильно?

Євген Комаровський розповів, як правильно вимірювати артеріальний тиск.

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  1. Перше правило, вимірювати тиск потрібно через 30 хвилин після того, як ви прокинулися.
  2. Друге правило, за півгодини до вимірювання не стрибати, не бігати, не кричати, не істерити і не дивитися жахи по телевізору.
  3. Третє правило стосується прийому їжі, то за півгодини до вимірювання бажано не їсти і не пити.
  4. Четверте правило. Не накладайте манжету на одяг. Потрібно зняти те, що заважає, і надіти її на голу руку.
  5. П'яте правило – бажано записувати результати.

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І пам'ятайте, що повний сечовий міхур здатний на 10-15 мм підвищити ваш артеріальний тиск.

Якщо результати вимірювання сильно відрізняються, вони дуже високі, це триває більше 1-2 днів поспіль, вирушайте до лікаря, – порадив лікар Комаровський. – Значить, потрібно змінити схему лікування, а таких варіантів безліч.

За словами провідного рубрики "Запитай у Комаровського", у сімейних лікарів є ефективні протоколи лікування.

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Що робити, якщо показники артеріального тиску різні?

Вони, тобто протоколи лікування розписані на той випадок, якщо запропонована схема лікування не дає потрібного результату.

Якщо цифри артеріального тиску не стабільна, це не означає, що ситуація безнадійна, – сказав кандидат медичних наук. – Це говорить про те, що лікареві прийшов час застосувати іншу альтернативну схему лікування.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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Також ми раніше писали, чим небезпечне високий тиск.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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