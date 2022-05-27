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Чи потрібно вакцинуватись від вірусу віспи мавп – думка лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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27 травня, 07:00
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Ризик захворіти і померти від віспи мавп є у тих, хто не дотримується гігієни, голодує і невчасно отримує медичну допомогу. Але якщо ви все одно боїтеся – вакцинуйтесь
Робити вакцину від вірусу віспи мавп варто, якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили цей діагноз
Робити вакцину від вірусу віспи мавп варто, якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили цей діагноз

Відомо що звичайне щеплення від натуральної віспи є відмінною профілактикою і від вірусу віспи мавп . Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський розповів, як можна себе захистити навіть після контакту з хворою людиною чи твариною.

За даними ВООЗ, поки що лише зафіксовано не менше 250 випадків захворювання на віспу мавп у 16 країнах світу, але люди миттєво переключилися на цю проблему. За словами доктора Комаровського, з появою перших новин про вірус почалася масова істерика.

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Якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили діагноз віспи мавп – вакцинуйтесь
Якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили діагноз віспи мавп – вакцинуйтесь

Хоча причин для хвилювань немає. Адже не потрібно чекати на місяці вакцину від цього вірусу. Її створили багато років тому, і вона є чудовою профілактикою від віспи мавп. До того ж хвороба передається тільки при дуже тривалому контакті із хворим.

Але, по-перше, ніхто не хоче чергового закриття всіх кордонів, як це було за коронавірусу. По-друге, багато хто не готовий або втомився приймати жах війни в Україні, тож відволікаються на щось менш небезпечне. Чому менш небезпечне? Тому що летальність при цьому захворюванні дуже низька.

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Експерт програми "Ранок з Україною" зазначив, що вона складає 1% у бідного сільського населення Африки. Тобто ризик захворіти та померти від вірусу віспи мавп є у тих людей, які не дотримуються правил гігієни, голодують і несвоєчасно отримують медичну допомогу, оскільки живуть у сільській місцевості далеко від цивілізації. Але якщо ви боїтеся за своє здоров'я або контактували з людиною, якій поставили цей діагноз – вакцинуйтесь.

Якщо щеплення від натуральної віспи вводиться у перші чотири доби після контакту з хворою на віспу мавп – вакцина захищає від вірусу, – пояснив Євген Комаровський. – Якщо з 4 по 14 день – людина перехворіє у легшій формі.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також раніше Євген Комаровський розповів, чому у поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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