Нужно ли вакцинироваться от вируса оспы обезьян – мнение доктора Комаровского

Риск заболеть и умереть от оспы обезьян есть у тех, кто не соблюдает гигиену, голодает и несвоевременно получает медпомощь. Но если вы все равно боитесь – вакцинируйтесь

Делать вакцину от вируса оспы обезьян стоит, если вы боитесь за свое здоровье или контактировали с человеком, которому поставили этот диагноз / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Известно, что обычная прививка от натуральной оспы является отличной профилактикой и от вируса оспы обезьян. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский рассказал, как можно себя защитить даже после контакта с заболевшим человеком или животным.

По данным ВОЗ, пока только зафиксировано не менее 250 случаев заболевания оспой обезьян в 16 странах мира, но люди мгновенно переключились на эту проблему. По словам доктора Комаровского, с появлением первых новостей о вирусе началась массовая истерика.

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Если вы боитесь за свое здоровье или контактировали с человеком, которому поставили диагноз оспы обезьян – вакцинируйтесь / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Хотя причин для волнений нет. Ведь не нужно ждать месяцами вакцину от этого вируса. Ее создали много лет назад, и она является отличной профилактикой от оспы обезьян. К тому же болезнь передается только при очень длительном контакте с заболевшим.

Но, во-первых, никто не хочет очередного закрытия всех границ, как это было при коронавирусе. Во-вторых, многие не готовы или устали принимать ужасы войны в Украине, поэтому отвлекаются на что-то менее опасное. Почему менее опасное? Потому что летальность при данном заболевании очень низкая.

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Эксперт программы "Ранок з Україною" отметил, что она составляет 1% у бедного сельского населения Африки. То есть риск заболеть и умереть от вируса оспы обезьян есть у тех людей, которые не соблюдают правила гигиены, голодают и несвоевременно получают медицинскую помощь, так как живут в сельской местности далеко от цивилизации. Но если вы боитесь за свое здоровье или контактировали с человеком, которому поставили этот диагноз – вакцинируйтесь.

Если прививка от натуральной оспы вводится в первые четверо суток после контакта с заболевшим оспой обезьян – вакцина защищает от вируса, – объяснил Евгений Комаровский. – Если с 4 по 14 день – человек переболеет в более легкой форме.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также ранее Евгений Комаровский рассказал, почему в распространении оспы обезьян виноваты не животные, а люди.