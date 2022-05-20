Новий вірус атакує Європу та світ – чим небезпечна віспа мавп і як не захворіти

Віспа мавп менш заразна, ніж коронавірус, схожа на вітрянку і передається при контакті з хворими людьми або укусах тварин. Як розпізнати хворобу – у статті

Новий вірус віспи мавп атакує Європу і світ, але для людей хвороба не така небезпечна і протікає легко

Рідкісна вірусна хвороба , схожа на симптоматику на давно забуту людством натуральну віспу, зараз поширюється Європою, навіть Канадою та США. Віспа мавп "прийшла" з Африки, але, як зазначають у ВООЗ , захворювання протікає здебільшого легко і вакцина вже на підході.

Віспа мавп – симптоми і чи є загроза людям

В світі зареєстровано вже 50 випадків хвороби, понад 40 з них – у Європі. Оспою мавп цю вірусну інфекцію назвали тому, що збудник цієї хвороби належить до сімейства Poxviridae. Його відкрили ще 1958 року, після двох спалахів у лабораторії, де використовувалися мавпи.

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Не обов'язково, що саме мавпи причетні до спалаху: поширювати віспу можуть щури, миші, білки та інші тварини / Фото: Unsplash

Але зовсім не обов'язково, що саме мавпи причетні до спалаху: поширювати хворобу можуть щури, миші, білки та інші тварини. Симптоми віспи мавп такі:

підвищення температури тіла

м'язові болі, біль у спині

загальна слабкість, озноб

збільшення лімфатичних вузлів.

На 2-3 день після прояву перших симптомів з'являється висипання, спочатку на обличчі – потім по всьому тілу. Цим віспа мавп схожа на вітрянку (вітряну віспу). Перебігає хвороба легко і протягом місяця людина повністю одужує. Ускладнення можуть виникнути у дітей, при імунодефіциті, а також у вагітних віспа мавп може призвести до викидня.

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Як лікують віспу мавп і чи вона небезпечна?

Хвороба менш заразна, ніж коронавірус, для зараження потрібен тісний контакт із хворою людиною, її постільною білизною або одягом, який він носив. Вірус проникає в організм через шкіру, респіраторну систему, очі, порожнини рота та носа.

При віспі мавп спочатку спостерігається підвищення температури тіла, м'язові болі, лише потім з'являється висип

Зараження від іншої людини відбувається через крапельки слини з близької відстані або через безпосередній контакт зі шкірою, у тому числі при статевому акті. Також можна заразитися від укусу інфікованої тварини або вживання зараженого м'яса.

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Тому не чіпайте тварин на вулицях , не купуйте м'ясо на стихійних ринках і тримайтеся подалі від людей з переліченими вище симптомами Специфічного лікування проти віспи мавп немає, як і при будь-якій вірусній інфекції – лікування симптоматичне.

На підході нова вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп, яка сертифікована в ЄС, США / Фото: Колаж: Сьогодні

Тобто пити більше рідини, за необхідності – приймати жарознижувальне. Також на підході нова вакцина і зараз триває розробка противірусних засобів для лікування цієї хвороби.

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