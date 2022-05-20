Life
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Трендові прикраси

Флешмоб Нікітюк

Як доїхати до Канади

Сезонна алергія

Навчання за кордоном

Герої Азовсталі
СЬОГОДНІ Life Здорово

Новий вірус атакує Європу та світ – чим небезпечна віспа мавп і як не захворіти

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 12:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Віспа мавп менш заразна, ніж коронавірус, схожа на вітрянку і передається при контакті з хворими людьми або укусах тварин. Як розпізнати хворобу – у статті
Новий вірус віспи мавп атакує Європу і світ, але для людей хвороба не така небезпечна і протікає легко
Новий вірус віспи мавп атакує Європу і світ, але для людей хвороба не така небезпечна і протікає легко

Рідкісна вірусна хвороба , схожа на симптоматику на давно забуту людством натуральну віспу, зараз поширюється Європою, навіть Канадою та США. Віспа мавп "прийшла" з Африки, але, як зазначають у ВООЗ , захворювання протікає здебільшого легко і вакцина вже на підході.

Віспа мавп – симптоми і чи є загроза людям

В світі зареєстровано вже 50 випадків хвороби, понад 40 з них – у Європі. Оспою мавп цю вірусну інфекцію назвали тому, що збудник цієї хвороби належить до сімейства Poxviridae. Його відкрили ще 1958 року, після двох спалахів у лабораторії, де використовувалися мавпи.

Реклама

Не обов'язково, що саме мавпи причетні до спалаху: поширювати віспу можуть щури, миші, білки та інші тварини
Не обов'язково, що саме мавпи причетні до спалаху: поширювати віспу можуть щури, миші, білки та інші тварини / Фото: Unsplash

Але зовсім не обов'язково, що саме мавпи причетні до спалаху: поширювати хворобу можуть щури, миші, білки та інші тварини. Симптоми віспи мавп такі:

  • підвищення температури тіла
  • м'язові болі, біль у спині
  • загальна слабкість, озноб
  • збільшення лімфатичних вузлів.

На 2-3 день після прояву перших симптомів з'являється висипання, спочатку на обличчі – потім по всьому тілу. Цим віспа мавп схожа на вітрянку (вітряну віспу). Перебігає хвороба легко і протягом місяця людина повністю одужує. Ускладнення можуть виникнути у дітей, при імунодефіциті, а також у вагітних віспа мавп може призвести до викидня.

Реклама

Як лікують віспу мавп і чи вона небезпечна?

Хвороба менш заразна, ніж коронавірус, для зараження потрібен тісний контакт із хворою людиною, її постільною білизною або одягом, який він носив. Вірус проникає в організм через шкіру, респіраторну систему, очі, порожнини рота та носа.

При віспі мавп спочатку спостерігається підвищення температури тіла, м'язові болі, лише потім з'являється висип
При віспі мавп спочатку спостерігається підвищення температури тіла, м'язові болі, лише потім з'являється висип

Зараження від іншої людини відбувається через крапельки слини з близької відстані або через безпосередній контакт зі шкірою, у тому числі при статевому акті. Також можна заразитися від укусу інфікованої тварини або вживання зараженого м'яса.

Реклама

Тому не чіпайте тварин на вулицях , не купуйте м'ясо на стихійних ринках і тримайтеся подалі від людей з переліченими вище симптомами Специфічного лікування проти віспи мавп немає, як і при будь-якій вірусній інфекції – лікування симптоматичне.

На підході нова вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп, яка сертифікована в ЄС, США
На підході нова вакцина проти натуральної віспи та віспи мавп, яка сертифікована в ЄС, США / Фото: Колаж: Сьогодні

Тобто пити більше рідини, за необхідності – приймати жарознижувальне. Також на підході нова вакцина і зараз триває розробка противірусних засобів для лікування цієї хвороби.

Також ми писали, до Як правильно харчуватися під час війни – 7 порад дієтолога, які допоможуть.

Також дізнайтесь як полегшити алергію на пилок рослин без ліків 5 кроків боротьби з полінозом.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Діячі з українським корінням
Made in Ukraine
Зигмунд Фройд
Зигмунд Фройд
психолог, психоаналітик, психіатр та невролог
Енді Воргол
Енді Воргол
художник, продюсер, творець поп-арту
Чак Паланік
Чак Поланік
письменник, автор книги «Бійцівський клуб»
Девід Копперфільд
Девід Копперфільд
ілюзіоніст та гіпнотизер
Стів Возняк
Стів Возняк
винахідник, співзасновник компанії Apple
1 /2
Читати
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Як виїхати за кордон студентам призовного віку
Лайфхак тижня
Роз'яснення прикордонників

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти