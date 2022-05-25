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Лікар Комаровський розповів, чому у поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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25 травня, 07:00
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Щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і тривалий контакт із хворим. Тобто заразитися можна, якщо довго і неодноразово торкатися хворого
У поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди
У поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди / Фото: Колаж: Сьогодні,

Про спалах віспи мавп кажуть вже у багатьох країнах. Люди побоюються, що може спалахнути чергова епідемія , яка пошириться у всьому світі, і тому знову встановлять карантин на кілька місяців.

Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", лікар Комаровський пояснив, що являє собою цей вірус і чи треба його боятися.

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Віспа мавп відома в медицині вже давно і переносять її африканські гризуни, а не мавпи
Віспа мавп відома в медицині вже давно і переносять її африканські гризуни, а не мавпи

Експерт програми "Ранок з Україною" розповів, що у 1958 році вчені виявили вірус у лабораторних мавп та назвали його "вірус віспи мавп". Хоча ці тварини тут ні до чого, вони не є "природним середовищем", де живе цей вірус.

Його носіями є гризуни, що живуть у Західній та Центральній Африці. Тому, коли людині ставили такий діагноз, було зрозуміло, що до виникнення хвороби він їздив до Африки.

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Але особливість віспи мавп полягає в тому, що її симптоми практично аналогічні тим, які бувають при натуральній віспі, хоча вони значно легші за своїми проявами, – сказав доктор Комаровський.

За словами кандидата медичних наук, ці два захворювання завжди виникали "по сусідству". Тобто якщо одна людина захворіла на натуральну віспу, то десь недалеко в іншої людини виявляли віспу мавп. Але оскільки хвороби мало відрізнялися за симптомами, лікарі називали віспу мавп легкою формою натуральної віспи .

Щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і тривалий контакт із хворим
Щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і тривалий контакт із хворим / Фото: Колаж: Сьогодні

Так як з 1982 року щеплення від натуральної віспи не роблять, то з кожним роком у світі з'являються сотні мільйонів людей, не щеплених від цього захворювання. І вони потенційно можуть захворіти на віспу мавп ! Тому кількість таких випадків постійно зростає.

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Але для того, щоб заразитися віспою мавп, потрібен дуже тісний і тривалий контакт із хворим, – сказав Євген Комаровський. – Це вам не просто посидіти в кімнаті разом з людиною, хворою на коронавірус. Треба тривалий час торкатися того, хто має віспу мавп.

Так як симптоми двох описаних вище захворювань практично схожі, вакцина та противірусні засоби від натуральної віспи ефективні і при захворюванні на віспу мавп. Для профілактики дотримуйтесь простих правил:

  1. Уникайте контактів із потенційно небезпечними тваринами.
  2. Не торкайтеся матеріалів (клітини, підстилки, годівниці тощо), до яких торкається така тварина.
  3. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.
  4. Використовуйте засоби індивідуального захисту (маска і рукавички), якщо ви доглядаєте хвору людину або тварину.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також раніше Комаровський розповів про "синдромі бабусі" – як визнати користь сучасного догляду дітей.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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