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Можно ли защититься от пневмонии вакциной – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
25 сентября, 08:00
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Евгений Комаровский рассказал, зачем делать прививки от пневмококковой инфекции и кому они нужны в первую очередь
От самой пневмонии нет прививок, есть вакцинация от пневмококковой инфекции
От самой пневмонии нет прививок, есть вакцинация от пневмококковой инфекции / Фото: Коллаж: Сегодня

Воспаление легких или пневмония опасна не только для малышей, а и пожилых людей. Правда ли, что от пневмонии спасет прививка – популярный детский врач рассказал в спецэфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" – смотрите видео с 1:29:43.

Почему люди болеют пневмонией?

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Воспаление легких – это заболевание, которое не может вызываться множеством причин. Причина пневмонии инфекция – в основном вирусная или бактериальная. Поэтому основной алгоритм защиты от воспаления легких такой же, как и от других респираторных инфекций: крепкий иммунитет, соблюдение гигиены и т.д.

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Но действительно, определенная категория людей больше подвержена заболеваниям, которые вызывает пневмококк – и это не только воспаление легких.

Защитит ли от пневмонии вакцинация?

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От самой пневмонии нет прививок, есть вакцинация от пневмококковой инфекции. Это комплекс болезней, которые вызываются бактериями пневмококка: не только воспаление легких, а еще отиты и т.д. Пневмококк наиболее опасен также для пожилых людей.

Современная медицина рекомендует вакцинировать от пневмококковой инфекции тех, кто старше 65 лет
Современная медицина рекомендует вакцинировать от пневмококковой инфекции тех, кто старше 65 лет / Фото: Flickr

Поэтому вакцинация от пневмококковой инфекции в развитых странах рекомендована всем людям старше 65 лет. Конечно в идеале в бюджете страны быть заложены средства на вакцинацию от пневмококковой инфекции пожилого населения, но у нас таких бесплатных прививок для взрослых пока нет.

Также мы писали, зачем вакцинироваться от коронавируса, если переболел.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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