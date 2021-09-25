Можно ли защититься от пневмонии вакциной – ответил доктор Комаровский

Евгений Комаровский рассказал, зачем делать прививки от пневмококковой инфекции и кому они нужны в первую очередь

От самой пневмонии нет прививок, есть вакцинация от пневмококковой инфекции / Фото: Коллаж: Сегодня

Воспаление легких или пневмония опасна не только для малышей, а и пожилых людей. Правда ли, что от пневмонии спасет прививка – популярный детский врач рассказал в спецэфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" – смотрите видео с 1:29:43.

Почему люди болеют пневмонией?

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Воспаление легких – это заболевание, которое не может вызываться множеством причин. Причина пневмонии инфекция – в основном вирусная или бактериальная. Поэтому основной алгоритм защиты от воспаления легких такой же, как и от других респираторных инфекций: крепкий иммунитет, соблюдение гигиены и т.д.

Но действительно, определенная категория людей больше подвержена заболеваниям, которые вызывает пневмококк – и это не только воспаление легких.

Защитит ли от пневмонии вакцинация?

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От самой пневмонии нет прививок, есть вакцинация от пневмококковой инфекции. Это комплекс болезней, которые вызываются бактериями пневмококка: не только воспаление легких, а еще отиты и т.д. Пневмококк наиболее опасен также для пожилых людей. Современная медицина рекомендует вакцинировать от пневмококковой инфекции тех, кто старше 65 лет / Фото: Flickr

Поэтому вакцинация от пневмококковой инфекции в развитых странах рекомендована всем людям старше 65 лет. Конечно в идеале в бюджете страны быть заложены средства на вакцинацию от пневмококковой инфекции пожилого населения, но у нас таких бесплатных прививок для взрослых пока нет.

Также мы писали, зачем вакцинироваться от коронавируса, если переболел.