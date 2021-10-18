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Чи можна заразитися коронавірусом від тварин – відповідає лікар Комаровський

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
18 жовтня, 18:00
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Дитячий лікар Євген Комаровський звернувся до власників домашніх тварин з порадою не контактувати з чотирилапими улюбленцями, якщо ті хворі на коронавірус – є ризик заразитися
Доктор Комаровский говорить, що ризик заразитися від домашніх тварин мінімальний
Доктор Комаровский говорить, що ризик заразитися від домашніх тварин мінімальний / Фото: пресслужба

Кандидат медичних наук і відомий лікар-педіатр Євген Комаровський в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на хвилююче багатьох питання стосовно зараження коронавірусом – чи можуть домашні тварини бути переносниками?

Так, можуть, але це вкрай рідко. Це говорить про те, що краще з собаками не цілуватися в цей час, – розповідає Комаровський.

Фото: скріншот інтерв'ю Євгена Комаровського в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном"

Доктор налегливо радить зменшити проведення часу з тваринами, якщо у вас явні ознаки захворювання: кашель і нежить. До того ж, якщо схожі симптоми проявляються у улюбленців, їх краще не турбувати зайвими іграми і ласками, а навпаки забезпечити повний спокій, догляд і хороші умови для одужання.

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Особливо, якщо у вас катаральне явище. Залиште бідну тварину в спокої. Якщо собака в слині і соплях – не лізьте до неї цілуватися, – переконує лікар.

На думку Євгена Комаровського, під час того, як господарі хворіють на COVID-19, випускати собаку на вулицю потрібно якомога частіше. Прогулянки, в такому випадку, краще довірити здоровим членам родини або друзям.

Дивіться повністю інтерв'ю з Євгеном Комаровським:

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